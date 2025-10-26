Javier Milei la dio vuelta en Buenos Aires y se impone con casi el 41% en todo el país

Live Blog Post

Así votan los argentinos en el mundo

Con el inicio de la jornada electoral en el exterior, las primeras mesas de votación para las elecciones legislativas 2025 abrieron este domingo en distintos puntos de Asia y Oceanía. Los argentinos residentes en China, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en participar del proceso, marcando el comienzo de una jornada que se extenderá alrededor del mundo.

En Europa, también comenzó a registrarse movimiento desde temprano, con una destacada presencia de votantes en la Embajada Argentina en Madrid, una de las sedes con mayor cantidad de empadronados. Según fuentes diplomáticas, el desarrollo del proceso se llevaba adelante con normalidad y buen clima electoral.

26 O | Voto de argentinos en el consulado de Singapur

De acuerdo con la normativa vigente, los argentinos con domicilio registrado fuera del país antes del 19 de abril de 2025 están habilitados para participar en estos comicios. El Ministerio del Interior informó que los ciudadanos pueden emitir su voto de manera presencial en el consulado o embajada correspondiente a su lugar de residencia, o bien optar por la modalidad postal, una opción implementada para facilitar la participación a larga distancia.

26 O | El voto de los argentinos en Sydney, Australia (Consulado)También ya son más de las 8 AM para los consulados en Tokyo y Beijing.

El padrón de argentinos en el exterior supera las 450.000 personas distribuidas en más de 80 países, y su voto contribuye a fortalecer el vínculo entre las comunidades argentinas y el proceso democrático nacional.