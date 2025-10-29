Los bonos suben Wall Street mientras que las acciones trepan hasta 14%

Los activos argentinos continúan de fiesta y extienden subas en la jornada bursátil de este miércoles. En ese marco, los bonos cotizan al alza en Wall Street mientras que las acciones trepan hasta 14%.

La deuda soberana en dólares operan dispar con títulos que caen hasta 1,6% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2038.

Los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas, al alza opera el Bonar 2038 (+0,7%).

En la plaza local, el Merval avanza 3,5%%. Las acciones del panel líder suben impulsadas por Sociedad Comercial del Plata, que vuela 20%.

Los papales argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 14,4%, como el caso de Edenor.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario los dólares mostraron calma. El tipo de cambio minorista cerró a $1.460, una retroceso de $35. El blue finalizó en $1.460.

Por el lado de los dólares financieros, el MEP cerró a $1.470,44 y el CCL a $1.487,87.