Mercados en modo "bullish": se disparan acciones y bonos en el cierre de la semana

La deuda soberana en dólares continúa en los mercados con el rally alcista en Wall Street que se inició luego de la victorial electoral del Gobierno en las elecciones legislativas. En la rueda de este viernes, los bonos operaron en verde en Nueva York en toda la rueda, con subas de hasta 3%, como el caso del Bonar 2035.

Los bonos emitidos bajo legislación local, en tanto reflejan subas de hasta 3,12%, traccionadas por el Global 2046, o alzas en los Bonares 2035 (3,1%) y 2041 (2,6%), así como el Global 2030 (0,8%).

Con este optimismo en los mercados, mucho más luego de la reunión del presidente Javier Milei con veinte gobernadores, de distintos espacios políticos, este jueves, el índice de riesgo país que elabora el banco de inversión JP Morgan (EMBIGD) volvió a retroceder este viernes, perdiendo 16 puntos más hasta alcanzar los 660 puntos.

Durante la jornada el riesgo país había llegado a caer a 647 puntos, el nivel más bajo en nueve meses.

En la plaza local, cerca de las 11.20 el S&P Merval tocó los 2.880.000 puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos. Así superó los 2.843.736 unidades del 9 de enero de este año.

El mayor índice bursátil siguió avanzando hasta los 2.902.224, un suba intradiaria de 3,9%, subiendo al cierre hasta los 3.005.393 unidades a las 17 hora local, un avance de 7,56% en el día.

En ese contexto las acciones del panel líder se pintaron de verde, traccionadas por el alza de Banco Supervielle, cuyas acciones se dispararon 12,4%, seguidas de Edenor (11,5%), Central Puerto (10,8%), Banco de Valores (10,2%), lo mismo que Banco Galicia, Telecom (9,5%) e IRSA 7%.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran subas generalizadas, impulsados por Banco Supervielle (11,2%), Grupo Financiero Galicia (9,9%), Central Puertos (9,76%), BBVA (9,26%) y Edenor (8,82%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió 0,49%, hasta $1436 para la compra y $1445 para la venta, mientras que el dólar oficial en Banco Nación avanzó 0,68% hasta $1425 y $1475 para ambas puntas, y en el promedio de las entidades financieras cotizó al cierre en $1425 para la compra y $1475 para la venta, una suba de 0,34%.

El dólar blue, por su parte, volvió a retroceder marcando en las pantallas un a caída de -0,69% hasta tocar los $1425 para la compra y $1445 para la venta.

Por el lado de los financieros, el MEP cerró en a $1477,46 y el Contado con Liquidación en bonos soberanos (CCL) quedó en $ $1506,53, una suba de 1%.