El Gobierno ahuyenta "los fantasmas" y espera un claro apoyo de los mercados y de EE.UU.

El secretario de Finanzas y el futuro canciller, Pablo Quirno, habló con MDZ y aseguró que "la ratificación del rumbo" será "fundamental" para que se termine con el "ruido electoral" y los libertarios puedan recuperar su plan económico.

Al término del discurso de Javier Milei y luego de festejar el rotundo triunfo electoral, en el equipo económico del Gobierno festejaron que “se terminó el calvario” cambiario de las últimas semanas y aseguran que los mercados reaccionarán positivamente a partir de este lunes.

“Con eso damos por terminado el ruido electoral y las dudas que había en el sector financiero. Ya no tienen que temer más nada. Esperamos que este lunes reaccionen los mercados todos de manera positiva, incluyendo el dólar, el riesgo país, los bonos y las acciones”, resumió una alta fuente del Palacio de Hacienda, en diálogo con MDZ.

Por su parte, el secretario de Finanzas y futuro canciller, Pablo Quirno, celebró los resultados. En diálogo mano a mano con este medio dijo: “Es fundamental este triunfo. Creo que los argentinos, una vez más, demuestran que quieren perseguir el camino a la libertad, y este resultado le da al gobierno un margen para poder realizar las reformas que necesitan todos los argentinos para consolidar el crecimiento, generar inversión, generar empleo, porque esa es la única manera que nos va llevar a una Argentina grande”:

“Esta victoria implica la rectificación de un rumbo, implica una de un rumbo que se ha tomado acá desde el 10 de diciembre del 2023, y que es muy importante, y que hemos seguido cumpliendo todas las etapas que nos ha puesto el presidente”, señaló el funcionario.

Pablo Quirno Consultado sobre cómo podrían responder los mercados tras este resultado tras semanas de incertidumbre, el miembro del Gabinete contestó: “Tenemos que acostumbrarnos a mirar el mediano y el largo plazo, a generar los acuerdos para poder llevar a cabo las reformas que Argentina necesita hace décadas. Los fantasmas no existen, yo no creo en los fantasmas”.