El dólar volvió a subir este viernes y cerró la semana post electoral al alza

Luego de una semana intensa tras la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término, el dólar tuvo un comportamiento fluctuante desde el lunes. Inició la semana con una fuerte baja, para mantenerse en una cotización dentro de los extremos de la banda.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término , la divisa transitó la primera semana postelectoral con poca volatilidad en su precio.

Mientras que al inicio de la semana llegó a ubicarse por debajo de los $1.400, fue ganando valor hasta quedar en el rango de $1.460 y $1.470. Con el cierre de hoy, subió 0,7%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada. A diferencia del oficial, el blue prácticamente no tuvo movimientos al alza durante la semana y cotiza más barato en el mercado en esta semana.

El dólar mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del jueves. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP subió 1% hasta $1.489,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,9% hasta los $1.504,86.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.495 millones.