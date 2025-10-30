El dólar volvió a rebotar mientras el Gobierno aclara puntos de la reforma laboral

Mientras el Gobierno busca instalar la discusión de una reforma laboral en el país, el dólar rebotó nuevamente tras la contundente baja del miércoles. La moneda extranjera sigue con volatibilidad luego de las elecciones de medio término celebradas el domingo, aunque en esta jornada fue menor que en anteriores.

El dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

La jornada cerró con poca volatilidad cambiaria , en donde la divisa tuvo un máximo de $1.470 ($10 más que el cierre del miércoles).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, sin cambios durante la rueda del jueves.

El dólar mayorista se ubicó en $1.435, con una baja de 0,3%. Actualmente, el techo del régimen de la banda cambiaria se posiciona en $1.495,52.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,6% hasta $1.466,43, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,1% hasta los $1.486,25.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.765 millones.