Licitación de deuda: con vencimientos por $7 billones, el Gobierno busca alargar los plazos de pago

El Gobierno ofrecerá este miércoles un menú de ocho bonos en la licitación. Será el primer test del nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew.

Caputo reaccionó en X con una serie de banderas argentinas al mensaje del Tesoro de EE.UU. que expresó confianza en las reformas del gobierno de Milei.

Este miércoles el Gobierno enfrenta la primera licitación de deuda de noviembre con vencimientos por $7,7 billones, donde buscará renovar e Intentará descomprimir las obligaciones de los próximos meses mediante la emisión de bonos con plazos mayores a 100 días.

Con la intención de extender vencimientos, la Secretaría de Finanzas pondrá sobre la mesa un total de ocho alternativas de deuda, con opciones de prácticamente con todos los tipos de ajuste. En el set de títulos a ofrecer en la lictiación habrá Boncap y Lecap para febrero 2026, agosto 2026 y abril 2027; Bonceres para marzo 2026 y octubre 2026, también un Bono Tamar y Letamar con vencimientos en agosto 2026 y mayo 2026, y dollar linked para abril 2026.

"El título más corto del menú tendrá una duración de 109 días, marcando un salto frente a la última subasta, cuando el título de menor plazo era de apenas 28 días. El giro no sorprende: llega en un contexto de amplia liquidez tras la inyección de $4,5 billones que dejó la rueda del viernes tras la liquidación de la última licitación del Tesoro", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los analistas esperan que el Gobierno renueve la mayoría de vencimientos pero también dejando un gap de liquidez para ir recomponiendo las tasas y la actividad. La liquidación de las ofertas recibidas se realizará el próximo lunes 10 de noviembre.

"La estrategia apunta a ir normalizando la liquidez en pesos tras la dolarización preelectoral y a reconstruir una curva de rendimientos más equilibrada para 2026. En ese sentido, la letra más corta del llamado tendrá el plazo más largo desde abril, y por primera vez en el año no se licitarán títulos con vencimiento en 2025, lo que refuerza el objetivo oficial de descomprimir el perfil de deuda de corto plazo", comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.