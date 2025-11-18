Morgan Stanley espera que el BCRA acumule reservas luego de una recompra de deuda

La semana pasada, una comitiva del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley visitó la Argentina para reunirse con autoridades del equipo económico. Según publicó el gigante de Wall Street en su último informe dedicado a América Latina, la visita a Buenos Aires dejó "una perspectiva positiva, animados por la agenda de reformas y las condiciones de crecimiento".

"Un programa de acumulación de reservas que ayude a remonetizar la economía parece ser un pilar fundamental", destacó el texto. Pero aclararon que "no está claro si un calendario de compras anunciado previamente funcionaría, dada la escasa liquidez del mercado de divisas de Argentina. Parece más probable que se adopte un enfoque más discrecional".

"Es más probable que esto se produzca tras una eventual operación de gestión de pasivos que se está estudiando", remarcaron desde el Morgan Stanley . Y agregaron: "No se han dado detalles sobre las opciones que se están barajando, está claro que se está preparando algo".

"El objetivo parece ser liquidar en la medida de lo posible los pagos de deuda en divisas de 2026 y 2027 utilizando una 'fuente de financiación más barata', un proceso que permitiría una mayor compresión del diferencial (del riesgo país) y, por lo tanto, el acceso al mercado", añadió el documento.

"No nos queda claro si se tratará de un proceso en dos etapas —en el que los responsables políticos llevarán a cabo primero la operación de gestión de pasivos y luego recurrirán a los mercados— o si ambas etapas se llevarán a cabo simultáneamente", sostuvieron los técnicos del Mrogan Stanley .

Para el corto plazo, el añálisis señaló "que los ingresos en la cuenta financiera —en forma de emisión de deuda corporativa y provincial, inversión extranjera directa y cierta reversión de la reciente y considerable dolarización de las carteras— proporcionarán los dólares estadounidenses necesarios" para poder comenzar el proceso de acumulación de reservas.

"Las tasas ya mucho más bajas y las condiciones macroeconómicas más estables deberían conducir a una recuperación del crédito y la actividad, lo que generará demanda de pesos suministrados por el programa de compra de divisas no esterilizado", explicaron.

El informe remarcó que sería ideal "un nivel de tipo de cambio que eliminara el déficit de cuenta corriente”. De acuerdo a los cálculos de los técnicos del Morgan Stanley podría implicar "una depreciación del 10% al 15%” respecto de los niveles actuales.

"Aunque el Tipo de Cambio Real parezca estar valorado de forma razonable en este momento, depender únicamente del superávit de la cuenta financiera para cubrir el déficit en cuenta corriente y acumular reservas puede resultar una estrategia insostenible", subrayaron

Las reformas estructurales

Por otra parte, desde el gigante de Wall Street se refirieron acerca de las reformas estructurales que el Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento en febrero. "La oportunidad de implementar reformas del lado de la oferta parece estar al alcance de la mano", sostuvieron debido a que la gestión de Milei "parece tener el capital político y la estrategia adecuada para avanzar en las reformas laborales y fiscales en el primer semestre de 2026", tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre.

También expresaron que "las prioridades inmediatas para diciembre de este año" son el Presupuesto 2026. A su vez, el Morgan Satanley destacó la posibilidad de aprobación del proyecto de "presunción de inocencia fiscal", cuyo objetivo "es alentar a los argentinos a transferir sus tenencias en dólares al sistema financiero" y, por lo tanto, "crear algunas de las condiciones necesarias para la aplicación gradual del marco de 'competencia de monedas'".