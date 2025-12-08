Quini 6: un nuevo millonario en la Revancha y el pozo que se viene

El Quini 6 dejó un nuevo millonario en la Revancha, mientras el pozo principal sigue acumulándose para el próximo sorteo.

Hubo un ganador del Quini con 8.800 millones de pesos. Foto: Archivo

El Quini 6 volvió a sortear este domingo 7 de diciembre y, una vez más, la tendencia se repitió: las principales modalidades del juego quedaron vacantes, con excepción de la Revancha, donde apareció un único apostador que se llevó un premio millonario. Con pozos en constante crecimiento, el sorteo del miércoles ya genera expectativa en todo el país.

Resultados del Quini 6 del 7 de diciembre En el Tradicional Primer Sorteo, los números sorteados fueron 01 – 07 – 15 – 29 – 40 – 45. El primer premio, con un pozo de $2.592.567.857,25, quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo. En el segundo premio hubo 27 ganadores, que cobrarán $1.490.147,50 cada uno.

En el Tradicional La Segunda del Quini, la combinación fue 04 – 16 – 29 – 31 – 34 – 45. Al igual que en el primer sorteo, el premio mayor volvió a quedar vacante, con un pozo de $3.985.392.300,75. Hubo 24 ganadores del segundo premio, que recibirán $1.676.415,94 cada uno.

La Revancha fue la protagonista de la noche: los números 05 – 15 – 25 – 33 – 40 – 45 dejaron un solo ganador, que se llevó $8.844.372.126, una de las cifras más altas del año.

En la modalidad Siempre Sale, los números 05 – 14 – 17 – 29 – 33 – 43 repartieron el pozo entre 70 apostadores, que acertaron cinco números y recibirán $5.154.579,64 cada uno.