Avanza la refacción de la Floralis Genérica: este lunes colocan el último pétalo

La restauración de la Floralis Genérica llega a la recta final. Así es el operativo logístico colocar el pétalo en la escultura.

El pétalo de la Floralis Genérica será restaurado este lunes.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la restauración de uno de sus emblemas más reconocidos: la Floralis Genérica. Este lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la colocación del último pétalo, una instancia decisiva en el proceso de recuperación de la escultura instalada en la Plaza de las Naciones Unidas.

La pieza que será montada mide 15 metros de largo, 6 de alto y 7 de ancho. Su traslado implicó un operativo logístico complejo, debido a las dimensiones y peso de la estructura. La obra se encontraba en una planta ubicada en Baradero, desde donde fue transportada hasta la capital mediante un sistema combinado que incluyó traslado terrestre y fluvial.

El movimiento de la pieza desde la planta hasta el río fue una de las etapas más prolongadas. Para llevarla hasta el puerto porteño, se utilizó una grúa que cargó el pétalo en una barcaza. El trayecto por vía fluvial se completó hasta el Puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladada a su ubicación definitiva en el barrio de Palermo.

Floralis Genérica Así será la restauración de la Floralis Genérica. Gentileza OSP La historia de la Floralis Genérica La Floralis Genérica es una escultura de acero inoxidable de 20 metros de altura y 18 toneladas de peso. Fue inaugurada el 13 de abril de 2002 y se convirtió, desde entonces, en una de las obras más visitadas por quienes llegan a la ciudad.

Se trata de la primera escultura en movimiento instalada en Buenos Aires. Gracias a un sistema hidráulico y células fotoeléctricas, la obra puede abrirse y cerrarse según el momento del día. Este mecanismo le permite funcionar de manera dinámica en respuesta a la luz solar.