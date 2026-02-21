Choque múltiple generó trastornos, heridos y demoras en General Paz

Al menos 12 personas sufrieron heridas de diferente consideración en un choque que involucró a siete autos.

Al menos 12 personas resultaron heridas, una de consideración, por el choque múltiple entre siete autos en la autopista General Paz, sentido al Riachuelo, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado, a la altura del puente Zapiola, donde los vehículos protagonizaron un impacto en cadena al reducir la velocidad, motivo por el que una mujer de 40 años fue trasladada de emergencia al Hospital Santojanni con diganóstico de traumatismo craneoencefálico.

Choque en General Paz Otros 11 damnificados, entre ellos una adolescente de 15, recibieron asistencia en el lugar por parte del personal del SAME, que concurrió en helicóptero.