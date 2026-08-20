Baja la temperatura y se espera el ingreso de un frente frío: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticiparon el ingreso de un frente y frío y condiciones muy cambiantes durante los próximos días.

Después de un jueves caluroso, Mendoza se prepara para una jornada totalmente diferente: desde Contingencias Climáticas anticiparon un viernes “algo nublado y ventoso” con descenso de la temperatura y el ingreso de un frente frío. La mínima esperada sería de 10 ºC y la máxima de 18 ºC.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: viento del sur leve desde las 13:00 hasta la medianoche, afectando inicialmente la zona Sur, luego la zona Este y posteriormente todo el llano provincial.

viento del sur leve desde las 13:00 hasta la medianoche, afectando inicialmente la zona Sur, luego la zona Este y posteriormente todo el llano provincial. Nubosidad: seminublado en el sector Sur de la provincia, extendiéndose posteriormente hacia el Valle de Uco y la zona Norte-Este.

seminublado en el sector Sur de la provincia, extendiéndose posteriormente hacia el Valle de Uco y la zona Norte-Este. Alta Montaña: seminublado en el sector Sur, extendiéndose luego hacia las zonas Central y Norte. No se prevén precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El sábado se anticipa parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. También se esperan nevadas aisladas en cordillera. La mínima esperada es de 6 ºC y la máxima de 15 ºC.