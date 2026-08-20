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Baja la temperatura y se espera el ingreso de un frente frío: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticiparon el ingreso de un frente y frío y condiciones muy cambiantes durante los próximos días.

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Tiempo inestable y cambiante en Mendoza.

Tiempo inestable y cambiante en Mendoza.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Después de un jueves caluroso, Mendoza se prepara para una jornada totalmente diferente: desde Contingencias Climáticas anticiparon un viernes “algo nublado y ventoso” con descenso de la temperatura y el ingreso de un frente frío. La mínima esperada sería de 10 ºC y la máxima de 18 ºC.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

  • Viento: viento del sur leve desde las 13:00 hasta la medianoche, afectando inicialmente la zona Sur, luego la zona Este y posteriormente todo el llano provincial.
  • Nubosidad: seminublado en el sector Sur de la provincia, extendiéndose posteriormente hacia el Valle de Uco y la zona Norte-Este.
  • Alta Montaña: seminublado en el sector Sur, extendiéndose luego hacia las zonas Central y Norte. No se prevén precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días

El sábado se anticipa parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. También se esperan nevadas aisladas en cordillera. La mínima esperada es de 6 ºC y la máxima de 15 ºC.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El domingo no habrá demasiados cambios en las condiciones climáticas en la provincia. Si bien lunes y martes volvería a subir la temperatura, para el miércoles volvería a desmejorar el tiempo, con pronóstico de lluvias y lloviznas aisladas en distintas zonas de la provincia.

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