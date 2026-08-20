El Gobierno dio de baja a 18 prepagas: esta es la lista
La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a 18 entidades del registro de prepagas. Los motivos de la medida y cuáles son las empresas alcanzadas.
El Gobierno dio de baja a 18 prepagas, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La medida fue oficializada este jueves por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que rechazó sus inscripciones definitivas y dejó sin efecto los registros provisorios.
Por qué dieron de baja a las 18 prepagas
La decisión surgió de un relevamiento de la SSS sobre entidades que contaban con inscripciones provisorias. El organismo buscaba verificar si desarrollaban actividades comprendidas en el régimen de medicina prepaga y si cumplían con los requisitos establecidos.
Las empresas fueron intimadas a presentar documentación para acreditar esas condiciones, pero venció el plazo sin que realizaran presentaciones para subsanar las observaciones.
Además, la Superintendencia determinó que no existían elementos que demostraran que las entidades desarrollaban actividades comprendidas en la Ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga.
Por ese motivo, las resoluciones 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546 rechazaron las solicitudes de inscripción definitiva y dejaron sin efecto los registros provisorios.
Cuáles son las 18 entidades dadas de baja
La lista publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud incluye:
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones
- Armiento S.A.
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Asociación Mutual Intercooperativa
- AMI S.R.L.
- Huinca Salud S.A.
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
- EMPY S.R.L.
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.
- Timely Medical
- Premedikal S.R.L.
- Emergencia S.R.L.
- Seres S.R.L.
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL)
- Cardio S.A.
Cómo pueden reclamar las entidades
Las empresas alcanzadas por la medida pueden cuestionar la decisión de la Superintendencia.
Las resoluciones establecen que tienen la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días o un recurso de alzada dentro de los 30 días, contados desde su notificación. Además, pueden iniciar una acción judicial.
El Gobierno agranda la lista de prepagas rechazadas
La medida forma parte del proceso de “reordenamiento y depuración” del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga que lleva adelante el Gobierno.
Para abril de este año, ya habían sido rechazadas más de 160 entidades desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Con las nuevas bajas, ya son más de 180 las empresas alcanzadas por el proceso.
Según el Gobierno, el objetivo es que el registro incluya únicamente a entidades que acrediten una actividad real, cuenten con afiliados y cumplan con los requisitos normativos vigentes.