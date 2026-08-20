El Gobierno dio de baja a 18 prepagas: esta es la lista

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a 18 entidades del registro de prepagas. Los motivos de la medida y cuáles son las empresas alcanzadas.

El Gobierno dio de baja a 18 prepagas, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La medida fue oficializada este jueves por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que rechazó sus inscripciones definitivas y dejó sin efecto los registros provisorios.

El Gobierno ya eliminó 180 prepagas del registro nacional. Archivo Por qué dieron de baja a las 18 prepagas La decisión surgió de un relevamiento de la SSS sobre entidades que contaban con inscripciones provisorias. El organismo buscaba verificar si desarrollaban actividades comprendidas en el régimen de medicina prepaga y si cumplían con los requisitos establecidos.

Las empresas fueron intimadas a presentar documentación para acreditar esas condiciones, pero venció el plazo sin que realizaran presentaciones para subsanar las observaciones.

Además, la Superintendencia determinó que no existían elementos que demostraran que las entidades desarrollaban actividades comprendidas en la Ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga.

Por ese motivo, las resoluciones 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546 rechazaron las solicitudes de inscripción definitiva y dejaron sin efecto los registros provisorios.