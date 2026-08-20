El Gobierno privatiza el Belgrano Cargas: cómo será el proceso y cuándo reciben las ofertas

El Gobierno Nacional publicará este jueves los pliegos para avanzar con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. El esquema contempla concesiones de hasta 50 años, la venta de locomotoras y vagones y la participación de empresas privadas en el mantenimiento y explotación de las vías.

El proceso está dividido en tres partes y busca incorporar distintos operadores privados al sistema ferroviario de cargas:

El esquema de privatización previsto por el Gobierno incluye concesiones por 50 años, venta de vagones y locomotoras . Foto: Web

La red administrada actualmente por Belgrano Cargas y Logística tiene unos 7600 kilómetros de vías que atraviesan la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Las vías corresponden a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que conectan distintas zonas productivas del país.

Las compañías interesadas tienen dos alternativas para presentar sus ofertas.

Una opción es competir únicamente por la concesión y explotación de las vías. La otra permite sumar a esa propuesta la compra del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

El objetivo del Gobierno es que distintos actores privados participen de las diferentes etapas del sistema, desde el mantenimiento de la infraestructura hasta la reparación y explotación de las formaciones.

Además, los adjudicatarios tienen acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una condición incluida para fomentar la participación de empresas y buscar ofertas más competitivas.

Qué empresas no pueden participar

Entre las condiciones de la licitación se establece que no pueden participar compañías controladas por Estados extranjeros.

Las concesiones tienen una duración de hasta 50 años y abarcan la operación de las vías, los talleres y el material ferroviario, según el esquema que definió el Gobierno.

La resolución también establece que el Ministerio de Economía avanza con la venta del material rodante del Estado Nacional mediante remate público.

Cuándo es la licitación del Belgrano Cargas

La licitación es una convocatoria pública nacional e internacional y se realiza a través de la plataforma CONTRAT.AR.

El llamado se publica durante 10 días en el Boletín Oficial, en el sitio “DGMarket” del Banco Mundial y en la página web del Ministerio de Economía.

Las empresas interesadas tienen tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día, después de las 10.

Una vez adjudicadas las concesiones y completados los contratos, Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta y posteriormente liquidada.