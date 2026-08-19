Marcha atrás a las empresas sin humanos: el Gobierno modificará el proyecto de Ley de Sociedades

El texto de Sturzenegger habilitaba entidades que funcionaran de manera autónoma mediante algoritmos. El debate continuará con cambios por parte del Gobierno.

El Gobierno anunció este miércoles que aceptará modificar el proyecto de Ley de Sociedades para exigir la presencia de una persona física o jurídica responsable en la integración de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés).

La definición la formuló la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, durante una nueva jornada de debate en la Comisión de Legislación General de la Cámara alta: "Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos", planteó la senadora, en respuesta a las objeciones que habían formulado varios de los invitados que expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

Y amplió el fundamento: "Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados".

Qué proponía el texto original de Sturzenegger La redacción impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reconocía a las DAO como entidades habilitadas a funcionar de forma total o parcialmente autónoma, mediante protocolos de gobernanza tecnológica y redes de registro distribuido. El proyecto admitía además que las sociedades emplearan sistemas de inteligencia artificial o algoritmos tanto para ejecutar funciones operativas como para adoptar decisiones administrativas.

Con el anuncio de Bullrich, la figura de una sociedad íntegramente digitalizada y sin participación humana queda descartada: pasará a ser obligatoria la intervención de alguien que asuma la responsabilidad.