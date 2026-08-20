Paso a Chile: el fin de semana habrá tránsito en ambos sentidos, pero anticipan un posible cierre por nieve

El Paso Internacional Cristo Redentor tendrá tránsito habitual en ambos sentidos durante este sábado 22 y domingo 23 de agosto, según informaron las autoridades de alta montaña . La medida permitirá recuperar la circulación para todo tipo de vehículos durante el fin de semana, aunque el panorama podría cambiar rápidamente por el pronóstico meteorológico.

La atención está puesta especialmente en el martes 25 de agosto, cuando se esperan precipitaciones de nieve en alta montaña . Si las condiciones previstas se mantienen, ese día podría quedar interrumpido nuevamente el tránsito por el corredor internacional debido a la falta de condiciones seguras para circular.

La situación será monitoreada durante los próximos días y cualquier modificación será comunicada por las autoridades. Mientras tanto, se recomienda a quienes tengan previsto viajar que planifiquen con anticipación sus movimientos y prioricen la necesidad y urgencia de regresar a sus respectivos países.

De acuerdo con el comunicado oficial, este viernes 21 de agosto continuará el tránsito exclusivo de camiones de carga terrestre en sentido Chile-Argentina , entre las 9 y las 21 horas de Argentina. La circulación será en una sola dirección desde Guardia Vieja, en Chile, hasta Uspallata, mientras que desde ese punto la ruta funcionará con tránsito normal en ambos sentidos.

En tanto, durante el sábado 22 y el domingo 23 se habilitará el tránsito habitual en ambos sentidos en el Paso Internacional Cristo Redentor. De esta manera, podrán circular tanto vehículos particulares como transporte de carga, siempre sujeto a las condiciones de transitabilidad segura.

El Paso Cristo Redentor tendrá tránsito habitual durante sábado y domingo, mientras las autoridades siguen de cerca el pronóstico para alta montaña.

Además, durante el viernes se permitirá el turismo interno hacia Las Cuevas, aunque con restricciones destinadas a evitar inconvenientes en la circulación. Los vehículos particulares no podrán estacionar sobre la banquina y deberán utilizar únicamente las playas habilitadas.

Los espacios disponibles se encuentran en Las Cuevas, Puente del Inca, Los Puquios y Penitentes. Cuando estos estacionamientos alcancen su capacidad máxima, se suspenderá el ascenso de turistas desde Uspallata para evitar que el tránsito particular interfiera con el desplazamiento de los camiones.

Más de 1.300 camiones ya cruzaron hacia Argentina

El operativo de este jueves permitió el ingreso de más de 1.300 camiones desde Chile hacia Argentina, de acuerdo con lo informado por las autoridades de alta montaña. La expectativa es que antes de que vuelva a interrumpirse el tránsito ese número pueda alcanzar aproximadamente los 1.700 vehículos.

El movimiento del transporte de carga forma parte del operativo implementado mientras se mantiene restringida la circulación general. Con la apertura prevista para sábado y domingo, el corredor recuperará su funcionamiento habitual en ambos sentidos.

Más de 1.300 camiones ya ingresaron al país. Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata

Sin embargo, el pronóstico vuelve a poner el foco en las condiciones meteorológicas. Los informes anticipan la llegada de frentes climáticos adversos durante la próxima semana y, puntualmente, precipitaciones de nieve en alta montaña desde el martes 25. Por ese motivo, las autoridades indicaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación.

Ante este escenario, quienes deban atravesar la cordillera durante los próximos días deberán tener en cuenta que la apertura del fin de semana podría ser transitoria y que las condiciones meteorológicas determinarán la continuidad del tránsito desde el martes.