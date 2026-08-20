Ya cruzaron más de 1.300 camiones y este viernes se habilita el turismo interno

Se espera que un total de 1.700 camiones ingresen al país al término de la jornada. En las próximas horas se habilitará el turismo hasta Las Cuevas con límite de vehículos.

Más de 1.300 camiones ya cruzaron a la Argentina desde Chile durante este jueves, según confirmaron las autoridades de alta montaña. Se espera que antes del cierre del paso, ese número ascienda a 1.700 vehículos. Además, confirmaron que mañana se habilitará el turismo interno hasta Las Cuevas, aunque de manera limitada.

Durante toda la jornada, miles de camiones han cruzado a través del Sistema Integrado Cristo Redentor, a un ritmo fluido y constante. Se espera que este viernes el tránsito de vehículos de carga continúe a lo largo de todo el día.

Así cruzaban los camiones a la Argentina Más de 1.300 camiones ya ingresaron al país. Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata A su vez, las autoridades de alta montaña también confirmaron que mañana, a partir de las 10hs, se habilitará el tránsito interno para el turismo hasta Las Cuevas, aunque con algunas limitaciones.