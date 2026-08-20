Frío extremo en el país: anuncian heladas, ráfagas y temperaturas bajo cero

La llegada de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de temperaturas durante el fin de semana, con frío extremo , heladas y ráfagas de 70 km/h. El invierno volverá a hacerse sentir con fuerza en buena parte de Argentina durante los próximos días.

Un frente frío avanzará desde la Patagonia y favorecerá el ingreso de una masa de aire mucho más fría y seca, que modificará las condiciones meteorológicas de cara al sábado y domingo.

Se esperan amaneceres con heladas, temperaturas muy bajas e incluso registros máximos por debajo de cero en algunos sectores del sur del país. Además, el viento será otro de los protagonistas, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h en diferentes regiones.

Durante este jueves, el centro de bajas presiones que afectó al Litoral, Uruguay y el sur de Brasil comenzó a desplazarse hacia el este. El sistema dejó precipitaciones de distinta intensidad en el noreste argentino y perdió influencia progresivamente sobre el territorio nacional.

En algunas localidades, las lluvias fueron importantes. Con el desplazamiento de la baja presión hacia el Atlántico, la nubosidad irá disminuyendo en el Litoral. En sectores del noreste bonaerense incluso podrían observarse períodos de cielo despejado durante la noche, aunque posteriormente volverán a aumentar las nubes por la aproximación del nuevo frente.

El frío extremo avanza desde el sur

El cambio más importante llegará con el frente frío que se desplaza desde la Patagonia. Durante las próximas horas se esperan nevadas en sectores del sur de Río Negro y en el norte y oeste de Chubut, mientras que en áreas cordilleranas de Santa Cruz también podrían registrarse precipitaciones de nieve.

Tierra del Fuego será otra de las zonas donde el aire polar tendrá fuerte presencia. La circulación atmosférica favorecerá el ingreso de aire frío desde latitudes australes y podría generar nuevas nevadas.

Al mismo tiempo, la costa de Buenos Aires y Río Negro continuará bajo condiciones ventosas. Para este jueves se prevén vientos del sector sur de entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

El viernes marcará el avance de la masa de aire frío hacia el centro del país. El frente podría generar algunas precipitaciones en el oeste bonaerense, el norte y noreste de La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de San Luis, aunque la actividad más significativa se concentraría sobre la costa atlántica bonaerense.

El sábado se instalará un escenario dominado por las altas presiones. Dos centros anticiclónicos tendrán influencia sobre el país: uno se ubicará sobre el centro y centro-este argentino y otro dominará la Patagonia.

El aire frío y seco favorecerá un amanecer con heladas generalizadas en amplias zonas patagónicas. El fenómeno también podría extenderse hacia el centro, sudoeste y sur de Río Negro, La Pampa, el oeste y noroeste bonaerense, Sierra de la Ventana y las sierras de Córdoba.

En gran parte del territorio prevalecerán los cielos despejados o con nubosidad alta. Sin embargo, la presencia de sol no impedirá que las temperaturas continúen siendo muy bajas durante las primeras horas del día.

La costa atlántica bonaerense tendrá además una jornada especialmente ventosa. Durante la tarde podrían registrarse ráfagas cercanas a los 70 km/h.