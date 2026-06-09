Senado: tiembla la sesión por el proyecto de propiedad privada y el Congreso se encamina al receso mundialista

A 24 horas de la sesión que Patricia Bullrich tenía prevista para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada , luego de que el tema fuera postergado la semana pasada, el oficialismo no tiene los votos garantizados y, una vez más, podría caerse el debate en el Senado .

Así, el Congreso entraría en un receso mundialista , ya que el Gobierno perdió el control de la agenda política en el Parlamento. Este parate se interrumpiría igualmente en Diputados, donde Martín Menem debe aprobar el pago a los holdouts por la bancarrota de 2001 antes del 30 de junio. Así lo acordó la Argentina con Estados Unidos en el tratado de comercio firmado en febrero de este año.

El punto central que mantiene trabada la discusión en el Senado entre el Gobierno y sus aliados tiene que ver con la capacidad de comprar tierras por parte de empresas extranjeras que tienen entre sus accionistas a Estados nacionales.

El dictamen que el oficialismo firmó hace más de 20 días prohíbe que los Estados extranjeros, así como otras organizaciones empresariales en las que un Estado extranjero tenga participación en el capital o influencia en la toma de decisiones societarias, o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o recursos de un Estado extranjero, puedan adquirir tierras.

Sin embargo, elimina los límites para que los extranjeros, como personas físicas, puedan adquirir tierras y dispone que las provincias deberán autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún Estado extranjero. Con la propuesta del Gobierno, cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional, tras un pedido de los gobernadores.

Las negociaciones siguen congeladas en el Senado

Lo que complica la negociación es la imposibilidad de que las empresas con participación estatal puedan hacer uso de tierras, uno de los cambios que el Gobierno incorporó a último momento durante la firma del dictamen. Los gobernadores aliados plantean que esto complejiza, en muchos casos, las inversiones en las provincias, ya que esos desarrollos, principalmente vinculados a recursos naturales, suelen realizarse a través de compañías con participación estatal.

Este proyecto estaba previsto para debatirse la semana pasada en la sesión en la que el Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora del debate, el oficialismo comenzó a perder aliados, principalmente de Córdoba y Santa Cruz, mientras que los representantes de Mendoza también expresaron sus reparos sobre este punto.

En este contexto, se decidió retirar el tema del temario para evitar que fuera rechazado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras. El Gobierno propuso continuar las negociaciones durante la semana y volver a debatir la iniciativa esta semana. Sin embargo, esas conversaciones aún no llegaron a buen puerto para La Libertad Avanza y, hasta el momento, no hay mayores novedades al respecto.