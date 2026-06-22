Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe revelaron la clave detrás del éxito de Secreto en la montaña

A poco más de un mes de su estreno en la calle Corrientes, "Secreto en la montaña" no deja de sumar elogios, funciones exitosas y espectadores conmovidos. La adaptación teatral de la icónica película protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal encontró en Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe a dos intérpretes capaces de trasladar al escenario una de las historias de amor más intensas y dolorosas del cine contemporáneo.

En diálogo con MDZ , ambos actores se mostraron emocionados por la recepción que está teniendo la obra y coincidieron en que la respuesta del público supera incluso las expectativas que tenían antes del debut.

"Me sorprende lo que pasa con el público, cómo se conmueven. Es hermoso. La gente disfruta, se ríe, llora y lo más bonito es que es una de esas obras que quedan dando vueltas", aseguró Vicuña. El actor chileno también destacó el contacto directo con los espectadores una vez terminada cada función: "La gente me escribe por redes sociales y después de la función nosotros salimos a charlar con ellos. Es hermoso sentir que lo que hacemos puede calar tan profundo en las personas".

Lamothe compartió la misma sensación y resaltó uno de los momentos más gratificantes que les deja cada noche sobre el escenario. "Salir a la vereda, hablar con la gente, sacarte una foto y que te cuenten lo que les pasó o cómo se emocionaron es realmente lo mejor que le puede pasar a un actor", afirmó.

Más allá del enorme reconocimiento que tuvo la película original, ambos actores creen que la historia mantiene una vigencia absoluta porque aborda conflictos universales vinculados al amor, los prejuicios y los miedos personales.

Para Vicuña, el corazón de la obra está en los obstáculos que enfrentan los protagonistas. "La imposibilidad de poder llevar adelante una historia de amor es algo que está en Shakespeare y en los clásicos. En este caso, el antagonista es el pueblo, la gente, el afuera, la homofobia. Es hermoso poder contar la historia de dos personas que se la juegan por lo que sienten", explicó.

Agustín Tubio/MDZ

La obra también invita a reflexionar sobre aquellas decisiones que marcan una vida y sobre los sentimientos que muchas veces quedan relegados por miedo a las consecuencias.

"Todos tenemos historias en las que pensamos qué habría pasado si nos hubiéramos animado. La obra habla un poco de eso. De preguntarse: ¿y si me la hubiera jugado?", reflexionó Lamothe.

El desafío de convivir con el Mundial

En medio de la euforia que genera cada Copa del Mundo, podría suponerse que el teatro pierde terreno frente a las pantallas. Sin embargo, los protagonistas consideran que ambas experiencias pueden convivir perfectamente.

"Es evidente que durante el Mundial todo el mundo habla de fútbol, pero también hay espacio para todos. Hay un público que acompaña al teatro y los números lo demuestran", sostuvo Vicuña.

Lamothe incluso encontró una explicación particular para el fenómeno. "Yo miro todos los partidos, pero llega un momento en que necesitás respirar un poco. Venís a la calle Corrientes, ves una obra de teatro y cambiás de aire", comentó entre risas.

Con funciones de jueves a domingo, "Secreto en la montaña" continúa consolidándose como uno de los fenómenos teatrales de la temporada. Una historia de amor atravesada por los prejuicios, el deseo y las oportunidades perdidas que, según cuentan sus protagonistas, sigue generando lágrimas, aplausos y largas conversaciones una vez que cae el telón.