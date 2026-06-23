Familiares, amigos y vecinos pidieron justicia por la muerte de un joven futbolista mendocino

Con carteles, fotografías y el recuerdo intacto de una ausencia que sigue doliendo, familiares, amigos y vecinos de Alejo Montenegro , el joven futbolista que murió al ser atropellado el año pasado en Maipú , se reunieron el mediodía de este martes para volver a pedir justicia por su trágica pérdida .

La convocatoria tuvo lugar cerca de las 12 frente a la iglesia María Auxiliadora de Rodeo del Medio , donde allegados al joven, que perdió la vida con sólo 17 años, invitaron a la comunidad a acompañarlos en una nueva manifestación para mantener vigente el reclamo por el caso.

El encuentro estuvo marcado por la nostalgia y el recuerdo de Alejo, cuya muerte generó una profunda conmoción luego de que fuera atropellado y abandonado por un conductor, identificado como Joaquín Pastorelli, quién manejaba bajo los efectos del alcohol. Actualmente, el sindicado responsable del trágico final de Montenegro, se encuentra imputado y cerca de enfrentar el juicio oral y público en su contra.

Entre abrazos, lágrimas y mensajes de apoyo, familiares insistieron en que no dejarán de movilizarse hasta obtener una respuesta judicial definitiva. Durante la jornada participaron familiares , amigos , vecinos y personas que se acercaron para acompañar el reclamo y expresar su solidaridad con los seres queridos del adolescente.

Para quienes encabezaron la convocatoria, el objetivo fue mantener viva la memoria de Alejo y que la causa avance se determinen las responsabilidades correspondientes por la muerte del joven.

La familia busca un cambio de calificación

En ese contexto, Susana Soletti, abogada defensora de Asistencia a las Víctimas Ministerio de Seguridad y representante de la familia de Alejo Montenegro, mantuvo una charla con MDZ y explicó que uno de los principales reclamos apunta a que la imputación contra Pastorelli sea modificada.

Actualmente, el conductor está acusado por el delito de homicidio culposo agravado por consumo de alcohol y fuga, aunque la querella busca que el caso sea encuadrado como homicidio simple con dolo eventual.

Mariano Godoy - MDZ

La letrada agregó que existen elementos que permiten considerar que el conductor era plenamente consciente del riesgo que asumía al manejar bajo los efectos del alcohol y también de las consecuencias que había provocado tras atropellar a Alejo.

En esa línea, señaló que, Pastorelli observó lo sucedido luego del impacto y decidió abandonar el lugar sin auxiliar a la víctima. Para la familia, esa conducta constituye uno de los puntos centrales que justifican el pedido de una imputación más grave.

Familiares, vecinos y amigos se reunieron en un pedido de justicia por la muerte de Alejo Montenegro. Mariano Godoy - MDZ

Soletti también hizo referencia a otro aspecto que consideran relevante. La abogada explicó que, tras abandonar la escena del siniestro, Pastorelli se dirigió junto a un amigo a una vivienda, donde presuntamente le habrían suministrado agua, café y otros elementos antes de que se presentara ante las autoridades y fuese sometido al control de alcoholemia.

Para la representante de la familia, esa situación resulta un elemento importante dentro de la investigación, ya que entienden que pudo existir una intención de disminuir los signos visibles de la ingesta de alcohol antes de ser sometido a los controles correspondientes.

Además, indicó que otro de los motivos que alimentan el malestar de los querellantes tiene que ver con situaciones que aseguran vivir de manera frecuente desde la muerte de Alejo. En ese sentido, relató que los allegados a la víctima se cruzan habitualmente con Pastorelli en fiestas, reuniones y distintos espacios públicos del distrito de Fray Luis Beltrán, de donde son oriundas ambas familias.

Susana Soleti , abogada defensora de Asistencia a las Víctimas Ministerio de seguridad.

De acuerdo con Soletti, estas situaciones son percibidas por la familia como una provocación y una falta de consideración hacia el dolor que continúan atravesando. Incluso, aseguró que algunos de esos encuentros habrían ocurrido en lugares frecuentados por familiares directos de la víctima.

Así, a más de un año de la tragedia, el reclamo continúa siendo el mismo. Entre fotografías, pancartas y mensajes de apoyo, familiares y amigos volvieron a reunirse para pedir que la muerte de Alejo Montenegro no quede impune y que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes por un hecho que todavía sigue generando dolor y conmoción.

El caso que conmocionó Guaymallén

La tragedia que terminó con la vida de Alejo Montenegro se produjo durante la madrugada del 21 de junio de 2025 en el callejón Los Italianos, frente al salón de eventos "Entre Fincas", en el distrito de Kilómetro 8, en Guaymallén.

De acuerdo con la investigación, el adolescente de 17 años caminaba junto a un grupo de amigos luego de asistir a un cumpleaños cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger conducida por Joaquín Pastorelli. Tras el impacto, abandonó el lugar y se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la calzada.

Alejo Montenegro murió tras haber sido atropellado y abandonado en el lugar por Joaquín Pastorelli, quien conducia con altos niveles e alcohol en sangre.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, Alejo fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internado en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció el martes 24 de junio de 2025 a raíz de un traumatismo de cráneo irreversible.

Horas después del siniestro, Pastorelli se presentó junto a su padre en la Comisaría 49ª y quedó a disposición de la Justicia. Las pericias posteriores determinaron que conducía con 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que la causa fue recalificada en ese entonces por el fiscal de Transito Tomás Guevara como homicidio culposo agravado por consumo de alcohol y fuga.

Pese a la gravedad del hecho, Pastorelli recuperó la libertad tras el pago de una caución de dos millones de pesos ya que no poseia antecedentes, una decisión que generó malestar e indignación entre los familiares y allegados de la víctima.

Eran jugadores del Club Fray Luis Beltran

El caso tuvo una fuerte repercusión en el ámbito deportivo mendocino, ya que tanto Alejo Montenegro como Joaquín Pastorelli integraban el Club Atlético Fray Luis Beltrán.

Tanto Joaquin Pastorelli como Alejo Montenegro jugaban para el Club Fry Luis Beltrán.

Mientras la víctima se desempeñaba en el futsal de la institución, el conductor formaba parte de uno de los equipos de fútbol del club maipucino. La muerte del adolescente provocó numerosas muestras de dolor y pedidos de justicia por parte de compañeros, dirigentes y entidades vinculadas al deporte local.