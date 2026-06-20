Esperaban en el semáforo y un patrullero los atropelló: la mujer estaba embarazada

Una mujer embarazada de cinco meses y su pareja murieron luego de ser atropellados por un patrullero mientras aguardaban el cambio de semáforo en la ciudad de Santiago del Estero . En el mismo hecho resultó gravemente herida la hija de 8 años de la mujer, quien permanece internada en terapia intensiva.

El episodio ocurrió el jueves alrededor de las 22:30 sobre la calle Antenor Álvarez, en las inmediaciones de la avenida Lugones.

De acuerdo con los testimonios aportados por familiares de las víctimas a medios locales, la familia se encontraba detenida en su motocicleta esperando la habilitación del semáforo cuando f ue embestida desde atrás por un móvil policial que, según las primeras informaciones, pertenecería al Cuerpo de Infantería.

Siempre según esos relatos, tras el impacto el patrullero continuó su marcha y terminó colisionando contra un colectivo de línea . Los allegados de las víctimas sostuvieron además que el vehículo habría intentado abandonar el lugar, una circunstancia que forma parte de la investigación judicial en curso.

Como consecuencia del choque murieron en el acto Yohana Elizabeth Ibáñez, de 38 años, quien cursaba un embarazo de cinco meses, y Sergio Gordillo, de 40 años.

En la motocicleta también viajaba B., la hija de Yohana, de apenas 8 años. La niña sufrió politraumatismos y lesiones de extrema gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). Actualmente se encuentra internada en terapia intensiva.

Detuvieron a los policías que protagonizaron el choque

En el marco de la investigación, las autoridades identificaron a los dos efectivos policiales que se desplazaban en el patrullero al momento del hecho. Se trata de Yonatan Giménez, quien conducía el vehículo oficial, y Nahuel Salto, que viajaba como acompañante.

Ambos policías quedaron formalmente detenidos y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el episodio.

Por disposición judicial, los efectivos fueron sometidos a exámenes toxicológicos de urgencia. Los resultados de esos estudios serán incorporados a la causa penal y constituyen una de las pruebas centrales para establecer en qué condiciones se encontraban al momento de la tragedia.