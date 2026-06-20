Desbaratan un prostíbulo y rescatan a diez mujeres: funcionaba como falsa casa de masajes

Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima permitió desarticular una red de explotación sexual en un prostíbulo que operaba en el barrio porteño de Caballito bajo la apariencia de una casa de masajes . Durante el procedimiento, fueron rescatadas diez mujeres y detenida una mujer de nacionalidad paraguaya señalada como la responsable del lugar.

El operativo fue llevado adelante en un inmueble ubicado sobre la calle Beauchef al 500, por la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, que desde abril venía realizando tareas de inteligencia para corroborar la actividad denunciada. Los investigadores habían detectado un constante movimiento de hombres que ingresaban y salían del establecimiento, una situación que reforzó las sospechas sobre la existencia de una estructura dedicada a la explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento del inmueble y dispuso una serie de medidas complementarias, entre ellas la identificación de todas las personas presentes y el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa.

Al momento de la intervención policial había once mujeres y tres hombres mayores de edad dentro del lugar. Posteriormente, diez de las mujeres fueron asistidas y entrevistadas por equipos especializados para determinar las condiciones en las que se encontraban y si eran víctimas de trata de personas.

La principal sospechosa, una ciudadana paraguaya que desempeñaba tareas de recepción y administración, quedó detenida y a disposición de la Justicia. Además, el establecimiento fue clausurado por disposición de las autoridades.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones vinculadas a la actividad investigada y un dispositivo electrónico de cobro (Posnet), elementos que ahora serán analizados como parte de la investigación.

Cierre definitivo e investigación

Del procedimiento participaron también profesionales de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas, personal especializado en trata de personas, agentes de la Dirección Nacional de Migraciones y representantes de la Agencia Gubernamental de Control, que realizaron una inspección integral del inmueble.

Las autoridades judiciales ordenaron, además del cierre definitivo del local, la instalación de una consigna policial para resguardar el lugar mientras avanza la investigación.

La causa es llevada adelante por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, junto con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.