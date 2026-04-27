Descubrieron un prostíbulo que funcionaba detrás de una barbería: así operaba en pleno Floresta

Un operativo de la Policía de la Ciudad dejó al descubierto un prostíbulo que funcionaba detrás de una barbería en el barrio porteño de Floresta .

El procedimiento fue realizado por personal de la División Trata de Personas en un local ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 4300, en el marco de una investigación por explotación sexual de personas en situación de vulnerabilidad .

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que el caso se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia anónima realizada al 0800 de la fiscalía, en la que se advertía sobre un posible caso de prostitución y trata de personas en una barbería.

A partir de ese dato, la División Trata de Personas llevó adelante tareas de inteligencia en la zona, que incluyeron entrevistas a vecinos y a potenciales clientes. Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, en el lugar se ofrecían servicios sexuales, incluso a través de internet, lo que permitió avanzar con la causa.

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La barbería funcionaba como pantalla de una actividad clandestina. En el lugar no se realizaban cortes de pelo y su estructura ya estaba montada con anterioridad. El local operaba las 24 horas, lo que refuerza la hipótesis de que era utilizado exclusivamente para la explotación sexual.

Qué encontraron en el allanamiento

El procedimiento se realizó el 21 de abril. Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a tres mujeres y un hombre en el interior. El hombre fue identificado como cliente. Investigan si una de las mujeres, de 51 años, administraba el lugar y si regenteaba a las otras dos, de 33 y 36 años.

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Durante el allanamiento, los agentes secuestraron seis teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, 260 mil pesos en efectivo y 25 dólares. Además, la Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del inmueble.

Cómo sigue la causa

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez. Por el momento, no hay imputados formales. Sin embargo, la principal sospecha recae sobre la mujer de 51 años, aunque los investigadores aguardan pruebas clave para avanzar en la causa.

Entre las medidas pendientes se encuentran los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar información sobre la operatoria, y un informe de trata elaborado por el Ministerio de Seguridad porteño a partir de entrevistas a las mujeres para entender la dinámica del lugar.

La causa está orientada a determinar la posible comisión de delitos vinculados a la facilitación o promoción de la prostitución de terceros, así como la administración o regenteo de una casa de tolerancia.