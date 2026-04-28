Quién es la "pareja diabólica" detrás del escándalo por prostitución VIP y futbolistas en Italia

La investigación judicial que sacude a Italia y al fútbol europeo tiene en el centro de la escena a una pareja: Emanuele Buttini y Deborah Ronchi , señalados como los responsables de MADE Luxury Concierge , la agencia acusada de organizar fiestas exclusivas con presuntos servicios sexuales para empresarios, celebridades y deportistas de primer nivel.

Ambos permanecen bajo arresto domiciliario mientras la Justicia italiana avanza sobre una causa por supuesto favorecimiento y explotación de la prostitución, además de lavado de dinero. En paralelo, se ordenó el secuestro de 1,2 millones de euros que, según la fiscalía, estarían vinculados a ingresos irregulares derivados de la actividad de la empresa.

Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, los únicos dos imputados por el momento en la causa.

Según la investigación, MADE Luxury Concierge se presentaba como una firma de hospitalidad premium dedicada a experiencias de lujo personalizadas. La oferta incluía acceso a villas privadas, restaurantes top, discotecas exclusivas, choferes, chefs privados y organización integral de eventos en Milán y otros destinos europeos.

Los expedientes judiciales sostienen que detrás de esa fachada funcionaba un sistema orientado a clientes de alto poder adquisitivo. En las fiestas participaban modelos y jóvenes reclutadas de forma directa, por redes sociales o recomendaciones. La documentación menciona catálogos internos con fotografías, perfiles y tarifas.

Escandalo Italia prostitucion La pareja, en una de las tantas fiestas que muestran ambos en sus redes sociales. Instagram: @emanuele_made

Entre los sitios frecuentados por la organización aparecen locales reconocidos de la noche milanesa como Justime Milano, Pineta Milano, Tuya, Voya, Just Cavalli y el hotel ME Milan Il Duca. Además, la agencia habría extendido su operación a destinos de lujo como Mykonos, en Grecia, y St. Barth.

La defensa de la pareja acusada

Buttini y Ronchi llevan más de una década juntos y mostraban su vida en redes sociales. Con el paso de los años, las publicaciones dejaron atrás las imágenes personales para enfocarse en fiestas, viajes y eventos en distintos puntos donde operaba la agencia. Esa exposición pública también quedó bajo análisis de los investigadores.

Ante la jueza Chiara Valori, ambos negaron haber cometido delitos y rechazaron manejar directamente al personal que asistía a los encuentros. Su abogado, Marco Martini, aseguró que construyeron un negocio legítimo desde cero y atribuyó el caso a una campaña mediática que los convirtió en una “pareja diabólica”, según medios italianos.

Futbolistas y figuras famosas mencionadas

La causa también menciona la supuesta presencia de futbolistas europeos y hasta de un piloto de Fórmula 1 en eventos organizados por la agencia. Entre los nombres filtrados aparecen Dean Huijsen, Víctor Osimhen, Daniel Maldini y otros jugadores de la Serie A, aunque ninguno está imputado por el momento.

Mientras los otros dos colaboradores investigados eligieron guardar silencio, la Justicia busca determinar el destino final del dinero secuestrado y el alcance real de una estructura que, según la acusación, convirtió el lujo nocturno de Milán en un negocio millonario.