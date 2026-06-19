Caso Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba , ingresó este viernes en una nueva etapa judicial luego de que el fiscal Raúl Garzón resolviera levantar el secreto de sumario que regía sobre la causa.

La decisión fue confirmada por la abogada Fernanda Alaniz a la Agencia Noticias Argentinas y se produjo horas después de la presentación judicial de Soledad Andreani, imputada por el delito de encubrimiento agravado.

Andreani compareció este viernes ante la Fiscalía, ratificó su inocencia y optó por abstenerse de declarar, un derecho contemplado dentro del proceso penal.

Con el levantamiento del secreto de sumario, las partes involucradas en el expediente podrán acceder a mayor información sobre las pruebas reunidas hasta el momento y conocer en detalle el avance de la investigación que busca determinar las responsabilidades en uno de los casos que mayor conmoción ha generado en Córdoba durante las últimas semanas.

La medida representa un paso significativo en el proceso judicial, ya que permitirá a las defensas y a los representantes legales de la familia de la víctima examinar los elementos probatorios incorporados por la Fiscalía.

El caso continúa bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien encabeza una investigación compleja que ya derivó en múltiples imputaciones y detenciones.

Justicia por Agostina Vega

La decisión judicial se conoció en una jornada marcada además por una nueva movilización en el centro de la ciudad de Córdoba, donde familiares, organizaciones feministas y vecinos volvieron a reclamar justicia por Agostina.

Durante la manifestación, los abuelos de la adolescente pidieron que el femicidio no sea utilizado con fines políticos y cuestionaron la actitud de los imputados. “Si son inocentes, ¿por qué no declaran?”, expresaron públicamente.

También reiteraron su confianza en el trabajo de la Fiscalía y sostuvieron que existen elementos contundentes dentro del expediente. “Yo creo que el fiscal tiene todas las pruebas, por eso están ahí”, afirmaron.

Mientras la investigación avanza y comienza una nueva etapa de mayor acceso a la información judicial, la familia insiste en un único objetivo: que el crimen de Agostina Vega sea totalmente esclarecido.