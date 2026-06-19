Todos los imputados mantienen el silencio: Soledad Andreani se negó a declarar en el caso Agostina Vega

La expareja de Claudio Barrelier, e imputada por encubrimiento en el caso de Agostina Vega, se negó a ampliar su testimonio y se limitó a negar los cargos.

Por tercer día seguido, una imputada por el caso de Agostina Vega se negó a declarar ante el fiscal Raúl Conti. Se trata de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado. Ella se presentó este viernes ante la Justicia pero optó por el silencio y se abstuvo de prestar declaración indagatoria o responder preguntas de la fiscalía.

Su abogado defensor, Angelo Georgetti, indicó que esperarán a valorar la prueba del expediente para decidir la estrategia que tomarán, pero adelantó que pedirá la libertad de Andreanim mientras avanza el proceso. Además, informó que su defendida "negó el hecho y se abstuvo".

La fiscalía investiga y sostiene que Andrani prestó el vehículo para descartar el cuerpo de Agostina y, sabiendo esto, intentó desviar la investigación.

El caso del otro acusado por encubrimiento y de Claudio Barrelier La investigación dirigida por Garzón sostiene que Osvaldo Fassetta, quien era inquilino en la propiedad del principal sospechoso, Claudio Barrelier, cumplió un rol específico tras el crimen cometido el pasado 23 de mayo. No obstante, su defensa destaca que, durante los primeros días de la desaparición de Agostina, Fassetta tuvo una participación activa en la búsqueda, acompañando a la madre de la víctima, Melisa Heredia, en distintos pedidos y acciones para dar con su paradero.

Al igual que Andreani, Fassetta se negó a ampliar su declaración.