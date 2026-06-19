Los abuelos de Agostina Vega encabezaron una nueva marcha y rechazaron el uso político de su causa

Las calles del centro de la ciudad de Córdoba volvieron a convertirse este viernes en escenario de un multitudinario reclamo de justicia por el femicidio de Agostina Vega . La marcha reunió a familiares, organizaciones feministas, agrupaciones políticas y sectores gremiales bajo las consignas “ Basta de violencia ” y “ Basta de impunidad ”.

El momento más emotivo de la jornada estuvo protagonizado por Miguel y Elizabeth, los abuelos de la adolescente asesinada el 23 de mayo pasado, quienes alzaron la voz para pedir que la investigación avance sin interferencias políticas y sin desviar el foco sobre el crimen.

“ Que la política nacional no use el femicidio de mi nieta ”, expresaron los familiares, al tiempo que cuestionaron la actitud de los imputados en la causa. “Si son inocentes, ¿por qué no declaran?”, se preguntaron públicamente respecto a los tres detenidos, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani , quienes esta semana se declararon inocentes de los cargos que se les imputan y se abstuvieron de declarar ante el fiscal Raúl Garzón.

La familia manifestó además su confianza en el trabajo de la Fiscalía. “Yo creo que el fiscal tiene todas las pruebas, por eso están ahí”, señalaron, en referencia a las personas detenidas e imputadas por el caso.

Durante la concentración, los abuelos enviaron un mensaje directo a los dirigentes políticos y al Gobierno, reclamando que nadie utilice la tragedia familiar para obtener visibilidad o beneficios partidarios.

Asimismo, buscaron despegar el femicidio de Agostina de otras investigaciones y controversias que han circulado en las últimas semanas. En ese sentido, aclararon que las causas vinculadas a “Wachitas” y a distintos bares nocturnos “no tienen absolutamente nada que ver” con la muerte de la joven.

Los familiares remarcaron que la Justicia debe investigar cualquier irregularidad relacionada con el ambiente nocturno, pero insistieron en que se trata de expedientes distintos y que no deben mezclarse con la causa principal.

Acciones contra las difamaciones

Uno de los pasajes más contundentes del reclamo estuvo dirigido a las versiones que circularon en redes sociales y algunos ámbitos públicos sobre la vida personal de Agostina.

Miguel y Elizabeth adelantaron que iniciarán acciones judiciales contra quienes vincularon a la joven y a su madre con el consumo de drogas y la prostitución. “Vamos a ir contra todos aquellos que hablaron y ensuciaron la memoria de nuestra nieta”, sostuvieron, al rechazar categóricamente esas acusaciones.

La movilización contó con la presencia de gran parte del círculo familiar. Junto a los abuelos estuvieron la tía y otros allegados que continúan participando de cada convocatoria para mantener vigente el pedido de justicia.

Con banderas, carteles y símbolos de la lucha feminista, la comunidad acompañó una vez más a la familia en un reclamo que se mantiene firme: que el femicidio de Agostina Vega sea esclarecido, que los responsables reciban una condena y que el caso no sea utilizado ni desviado por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad y la justicia.