Silencio y la estrategia del abogado: Osvaldo Fassetta se negó a declarar en el caso Agostina Vega

El acusado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta, se negó a declarar y su abogado dijo que las pruebas en su contra están "fuera de contexto".

Osvaldo Fassettta, acusado por encubrimiento agravado, se negó a declarar y su abogado dijo que las pruebas en su contra están "fuera de contexto".

En una nueva jornada judicial por el femicidio de Agostina Vega, el imputado por encubrimiento Osvaldo Fassetta se presentó este jueves ante el fiscal Raúl Garzón. Fassetta optó por el silencio y se abstuvo de prestar declaración indagatoria o responder preguntas de la fiscalía. Tras la audiencia, fue trasladado nuevamente a la cárcel de Bouwer.

Su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, justificó esta decisión argumentando que los hechos, tal como han sido formulados por la fiscalía, no coinciden con la realidad de lo sucedido. Según Allende, las pruebas incorporadas al expediente, incluyendo mensajes y conversaciones, están siendo interpretadas fuera de contexto.

La fiscalía investiga si Fassetta, quien era inquilino en la propiedad del principal sospechoso, Claudio Barrelier, cumplió un rol específico tras el crimen cometido el pasado 23 de mayo. No obstante, la defensa destaca que, durante los primeros días de la desaparición de Agostina, Fassetta tuvo una participación activa en la búsqueda, acompañando a la madre de la víctima, Melisa Heredia, en distintos pedidos y acciones para dar con su paradero.

Próximos pasos procesales en el caso por la muerte de Agostina Vega El abogado anticipó que presentará un escrito a la brevedad para solicitar una ampliación de la indagatoria. En dicha instancia, Fassetta planea relatar su versión completa de los hechos y responder a todas las interrogantes del fiscal, una vez que la defensa logre ordenar el hilo del relato, dado el estado de nerviosismo del acusado.

En paralelo, la causa sigue sumando elementos sobre otros involucrados, como Soledad Andreani, imputada por presuntamente prestar el vehículo para trasladar el cuerpo de la adolescente.