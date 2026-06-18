Los abogados del papá de Agostina Vega apuntaron contra Osvaldo Fassetta: "Desvió la investigación"

Luego de que Osvaldo Fasseta compareciera ante el fiscal Raúl Garzón este jueves y se declarara inocente ante la sospecha de encubrimiento del femicidio de Agostina Vega , los abogados del papá de la adolescente asesinada apuntaron contra el amigo de Claudio Barrelier y aseguraron que se encargó de desviar la investigación.

Los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torriani afirmaron este jueves que Fasseta tuvo un rol mucho más relevante del que hasta ahora trascendió públicamente y consideraron que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para mantenerlo detenido e incluso, de agravar su situación judicial, si logra reunir las pruebas suficientes.

"Fasseta era íntimo amigo de Barrelier, participó activamente y sabe mucho más de lo que dice . Está implicado en muchos más hechos de los que se conocen hasta ahora", sostuvo Alaniz en una entrevista con A24.

Según la querella, existen pruebas que lo ubicarían como una pieza clave en el supuesto encubrimiento posterior al crimen. "La Fiscalía tiene elementos para posicionarlo como encubridor. Creemos que va a continuar detenido y que se le dictará la prisión preventiva más allá de la estrategia defensiva que intente desplegar", agregaron.

El caso de Agostina Vega volvió a conmover a la sociedad argentina.

Los abogados Alaniz y Torriani fueron más allá y señalaron que el presunto encubrimiento podría estar ocultando información todavía más grave. "Fasseta desvió la investigación y tuvo un rol importante. La saña con la que actuaron contra Agostina tiene algo detrás. Acá se escondieron hechos y eso es lo que queremos terminar de descubrir", afirmaron.

Incluso, los letrados señalaron que manejan distintas hipótesis que aún no pueden ser descartadas. Entre ellas, una versión que deberá ser corroborada o descartada por la Justicia y que apunta a determinar por qué la víctima terminó siendo Agostina Vega.

"Nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis todavía. Lo que buscamos es responder una pregunta central: ¿por qué ella?, ¿por qué Agostina?, ¿y por qué con semejante nivel de violencia?", indicaron.

La conexión con otros hechos

Durante la entrevista, los abogados también hicieron referencia a versiones que vinculan a algunas de las personas involucradas en la causa con otros episodios ocurridos en la ciudad.

Luego del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la fiscalía comenzó a investigar Wachitas Bar para determinar si estaba implicado en el caso o no. Captura Instagram

Aclararon que inicialmente la investigación por el femicidio no estaba relacionada con otros hechos ocurridos en el bar Wachitas, aunque reconocieron que aparecen nombres que se repiten en los mismos ámbitos.

Asimismo, cuestionaron la actitud de algunas personas cercanas a los protagonistas de la causa. "Creemos que hay información que todavía no llegó a la Fiscalía o que no se está diciendo completamente", sostuvieron.

La hipótesis de la violación grupal

Consultados sobre la posibilidad de que más personas hayan participado del ataque sexual previo al crimen, Alaniz y Torriani señalaron que, de acuerdo con lo que surge actualmente del expediente, el fiscal considera descartada la participación directa de otros autores materiales además de Barrelier.

"Entendemos que para el fiscal está descartado", explicaron. No obstante, remarcaron que durante la noche de los hechos ingresaron varias personas a la vivienda donde ocurrió el crimen y consideraron difícil creer que nadie advirtiera lo que estaba sucediendo.

"Sabemos por los allanamientos que había mucha gente habitando esa casa. No creemos que no hayan sabido lo que sucedía allí", señalaron.

En ese sentido, revelaron que solicitaron pericias acústicas para determinar si los ocupantes de la vivienda realmente no pudieron escuchar nada, especialmente teniendo en cuenta testimonios de vecinos que aseguraron que había música a alto volumen.

A la espera de nuevas definiciones

La querella espera que el avance de la investigación y el levantamiento de distintas medidas procesales permitan conocer detalles que aún permanecen bajo reserva.

"Creemos que hay algo que todavía no se está diciendo. Esperamos que el avance de la causa nos permita entender qué ocurrió realmente y cuál fue el motivo detrás de tanta violencia contra Agostina", concluyeron Alaniz y Torriani.

La casa de Claudio Barrelier fue destacada como un punto clave de la investigación del caso por el crimen de Agostina Vega.

Mientras tanto, se supo que este viernes el fiscal Garzón podría levantar el secreto de sumario y resta aún que se le tome declaración a Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del Ford Ka negro en el que el principal acusado descartó los restos de Agostina. Además, Andreani es señalada por estos días por ser quien dirigía el bar Wachitas donde hay testigos que señalan que se captaban menores para trabajo sexual.