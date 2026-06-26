Quiso darse a la fuga tras chocar en Las Heras, vecinos lo ajusticiaron y agredió a un guardia municipal

Un accidente vial desencadenó la escandalosa detención de un conductor la tarde de este viernes en Las Heras . El joven, de 28 años, quiso darse a la fuga tras chocar un auto con su camioneta y fue "ajusticiado" por vecinos de la zona. Luego, agredió a un guardia municipal y se resistió al arresto .

La información sostiene que todo comenzó alrededor de las 16.30 cuando Bruno Jesús Rinaldi manejaba su Toyota Hilux blanca por calle Perón, en dirección al oeste. Cerca del cruce con Sáenz Peña, por razones que son motivo de investigación, el joven impactó la parte trasera de un Ford Focus rojo, al mando de un hombre de 39 años.

Tras el siniestro, personal de la Guardia Urbana Municipal ( GUM ) arribó rápidamente a la escena y entrevistaron al conductor del rodado menor, quien les indicó que el sujeto al mando de la camioneta escapó a pie hacia el norte de calle Sáenz Peña .

Del procedimiento surgió que el presunto responsable del accidente continuó la huida por calle Espejo , hacia el este, y al llegar a la intersección de Sargento Cabral, un grupo de transeúntes realizó una aprehensión ciudadana y lo golpearon para reducirlo, ya que Rinaldi presentaba algunas escoriaciones cuando los uniformados municipales llegaron al lugar.

En ese momento, los efectivos del GUM quisieron entrevistar a Rinaldi, pero este respondió propinándole patadas y puñetazos a uno de los guardias. Por eso, se solicitó apoyo al personal policial, que instantes más tarde efectivizó la aprehensión del violento joven, señalaron fuentes allegadas al caso.

Debido a que Rinaldi continuaba resistiéndose a la detención, los funcionarios tuvieron que hacer uso de la fuerza pública para colocarle las esposas y cargarlo a la movilidad, en la que luego lo trasladaron a la Comisaría 16°. En el trayecto, el sospechoso comenzó provocarse lesiones a sí mismo, de acuerdo con el relato de los efectivos actuantes.

La situación del conductor arrestado

Una vez en la dependencia, el joven seguía mostrándose ofuscado, no colaboraba con el personal y negaba a ser ingresado a los calabozos. Por eso, nuevamente tuvieron que reducirlo para ponerlo tras las rejas, entre gritos y forcejeos, agrega la información policial.

Teniendo en cuenta toda la situación, se solicitaron directivas al ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, quien dispuso que Rinaldi fuera trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para realizarse una extracción de sangre y así analizar si se encontraba bajo el efecto de alcohol o alguna sustancia, explicaron las fuentes consultadas.

Tras eso, el joven conductor iba a quedar aprehendido en una seccional lasherina a la espera de que las autoridades intervinientes definieran su situación procesal.