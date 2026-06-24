Atraparon a un preso que rompió la tobillera electrónica en una salida transitoria y estuvo varios días prófugo

Emiliano Álvaro Landino rompió la tobillera electrónica que lo controlaba durante las salidas transitorias. Ahora, deberá volver a prisión.

Hace poco más de tres semanas que Emiliano Rodrigo Álvaro Landino (22) era intensamente buscado luego fugarse durante una salida transitoria. El preso, quien se encuentra purgando una condena por robo agravado, rompió la tobillera electrónica que lo monitoreaba y nunca regresó a su lugar alojamiento. Este miércoles, policías lo atraparon en Las Heras.

Fuentes allegadas al caso revelaron a MDZ que alrededor de las 12.30 personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) detectó la presencia de un sujeto en actitud sospechosa en el cruce de calles Emilio Coni y Belgrano, en las inmediaciones de los barrios Matheu y Yapeyú, en el distrito de El Resguardo.

Al identificarlo mediante el Sistema de Información Policial (SIP), se constató que se trataba de Álvaro Landino, quien tenía un pedido de captura solicitado el lunes 1 de este mes, por el delito de evasión, en una causa en la que tomó intervención el fiscal Correccional Gustavo Stroppiana.

Por ese motivo, los efectivos le dieron inmediata intervención al representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), quien dispuso el traslado de Álvaro Landino a la Subcomisaría Iriarte, mientras analizaba su situación. Qué pasará con el preso tras la captura De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este portal, en principio el interno no iba a ser imputado por evasión, por lo que iba a ser puesto a disposición del Juzgado de Ejecución que interviene en el cumplimiento de su condena.

La información agrega que, el pasado 7 abril, el juez Gabriel Bragagnolo le concedió a Álvaro Landino las salidas transitorias, durante una audiencia en la que había intentado acceder a la libertad condicional.