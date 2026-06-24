Cayó cuando intentaba vender una escopeta en Maipú: fue detenido y le secuestraron el arma

El hombre pactó la venta de una escopeta y policías evitaron la transacción ilegal. Le incautaron el arma y terminó tras las rejas.

Un hombre de 38 años fue detenido este viernes en Maipú cuando intentaba concretar la venta de una escopeta durante una transacción pactada que era seguida por personal policial. El procedimiento permitió secuestrar el arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

El operativo se desarrolló cerca de las 10.30 en la zona de calle La Isla y Callejón Morichetti, donde efectivos de Investigaciones llevaban adelante una medida vinculada a la comercialización de un arma.

De acuerdo con la información policial, los pesquisas lograron identificar al sospechoso en el momento en que ofrecía una escopeta Dos Leones calibre 16, por lo que avanzaron con el procedimiento.

Secuestraron la escopeta y un celular Como resultado de la intervención, los efectivos incautaron la escopeta que era objeto de la negociación y procedieron a la aprehensión del vendedor. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, también fue secuestrado un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar la operación.