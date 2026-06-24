Tragedia en San Vicente: denunciaron irregularidades en el proceso y la familia de las víctimas marcha mañana

Hace poco más de un mes, un accidente vial en San Vicente resultó en la muerte de 5 personas, entre ellas dos menores de edad. Ahora, Leandro Panetta , detenido e imputado por el caso, se encuentra esperando a que el juez de Garantías, Martín Rizzo , decida si le mantiene la prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra. Sin embargo, desde el entorno de las víctimas denunciaron irregularidades en el proceso.

Todo comenzó el 23 de mayo en la Ruta Provincial 6 . Allí, mientras una familia se trasladaba de urgencias por la vía provincial hacia Cañuelas para buscar un pediatra que atendiera a un bebé de dos meses con fiebre.

Alrededor de las 21, en el kilómetro 53, fueron embestidos violentamente por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Leandro Panetta , un estudiante universitario de 28 años. El impacto fue tan devastador que la camioneta penetró hasta los asientos delanteros del auto donde viajaban los fallecidos, un Peugeot 207. El choque provocó la muerte instantánea de tres adultos y una niña de 7 años , mientras que el bebé falleció poco después tras ser rescatado del vehículo destruido.

Testigos presenciales informaron que la camioneta sobrepasó a otros vehículos a una velocidad "extremadamente alta" , estimada en unos 180 km/h, instantes antes de la colisión. Una de las personas que asistió a las víctimas relató que, tras el choque, Panetta bajó de su vehículo en estado de shock repitiendo la frase "mirá lo que hice".

A raíz del siniestro, fallecieron Ninfa Cabañas , de 49 años, su hija Serafina Benítez Cabañas , de 31 años, Juan Aníbal López Rodríguez , de 29 años, Brailin Beatriz Sanabria Benítez , de 10 años, y Maicol Benítez , el bebé de tan solo 2 meses.

La causa quedó a cargo de la fiscal Karina Guyot. Por su parte, el imputado por homicidio culposo es representado por el abogado defensor Miguel Molina, y la familia de las víctimas por el letrado Dulio Fontana.

Justamente, en una audiencia efectuada este martes, la defensa presentó sus argumentos para el fin de la prisión preventiva, y todo quedó en manos del magistrado.

Las denuncias sobre el proceso

Mientras se espera a que el juez Rizzo decida el futuro de Panetta, desde el entorno de la familia denunciaron irregularidades en el proceso judicial. Principalmente, aquejaron que en varias audiencias donde el detenido amplió su declaración y se convocó a más testigos de la defensa, no se notificó a la querella, algo que a su entender habría sido clave para testear la veracidad del relato.

Fuentes llegadas al expediente indicaron a MDZ que Panneta presuntamente presentó "muchas incongruencias en el relato". Esta fuente profundizó con que el detenido dijo que el auto no tenía luces y que, tras el choque, no salió de su vehículo por el shock posterior al siniestro, pero el testimonio de una testigo que aseguró que Panetta bajó de su camioneta repitiendo "mira lo que hice" contradice esta versión.

Además, la versión más llamativa sobre este relato es que el sindicado habría marcado que el choque se produjo por culpa de un tercer vehículo, el cual no fue identificado por el momento ni formaría parte de ningún parte oficial.

Para respaldar o descartar esta versión, será determinante el testimonio de dos policías, quienes habrían estado a muy poca distancia de los rodados en el momento del accidente, "prácticamente vieron el choque" aseguraron a este medio. La declaración de estos sería tomada en los próximos días.

Marcha de la familia y las sospechas de la familia

Bajo la consigna "Pedido de Justicia", la familia y amigos de las víctimas marcharán este jueves frente al Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas. En la convocatoria de la movilización se escribió: "Por las cinco vidas que nos fueron arrebatadas en un trágico accidente. Sus familias, amigos y toda la comunidad seguimos reclamando verdad y Justicia".

La marcha comenzará a las 8 del día señalado y se repetirá también este viernes, a la misma hora y en el mismo lugar.

Además, se señaló a MDZ que las irregularidades en el proceso despertaron la preocupación entre los allegados de los fallecidos, y esperan que Panetta continúe detenido en prisión preventiva mientras espera a ser juzgado por el fatal accidente.