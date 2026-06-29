Una familia terminó internada por intoxicación con monóxido de carbono en Godoy Cruz

Los integrantes de la familia fueron hospitalizados por intoxicación por monóxido de carbono. Ecogas detectó irregularidades en un calefón y una estufa.

Cinco integrantes de una familia debieron ser hospitalizados durante la mañana luego de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada sobre calle Talcahuano, en Godoy Cruz. Personal policial, Bomberos y peronal de Ecogas trabajaron en el lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho salió a la luz cuando personal policial fue alertado desde el Hospital Del Carmen, donde habían ingresado cuatro adultos y una adolescente con síntomas compatibles con intoxicación por ese gas.

Irregularidades en la vivienda A partir de esa comunicación, efectivos se dirigieron al domicilio para constatar la situación. En el lugar también trabajó personal de Ecogas, que inspeccionó las instalaciones y detectó irregularidades tanto en el calefón como en una estufa de la vivienda.

Como medida preventiva, la empresa dispuso el corte del suministro de gas, mientras que Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz realizó tareas de ventilación del inmueble para eliminar la concentración de monóxido.

Los cuatro adultos permanecieron internados en observación en el Hospital Del Carmen, donde recibieron tratamiento de desintoxicación. En tanto, la adolescente de 13 años fue derivada al Hospital Fleming con el mismo diagnóstico.