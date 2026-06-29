Tres hombres fueron detenidos tras descartar una réplica de arma de fuego en Capital

Los detenidos fueron identificados mientras corrían por la vía pública. Uno de ellos arrojó al suelo una réplica de arma al advertir la presencia policial.

Tres hombres fueron detenidos, junto a una réplica de arma de fuego, durante la maniobra policial.

Tres hombres fueron detenidos durante un procedimiento policial realizado durante la tarde del domingo en el barrio San Martín, de Ciudad, luego de que uno de ellos descartara una réplica de arma de fuego al advertir la presencia de efectivos que patrullaban la zona.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 5, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Capital (UEP) realizaba recorridos preventivos por la intersección de las calles Padre Llorens y Potrerillos.

Llevaban una réplica de arma de fuego En ese momento, los uniformados observaron a tres hombres corriendo por la vía pública. Al avistarlos observaron que uno de ellos llevaba en sus manos un objeto que, a simple vista, parecía ser un arma de fuego.

Uno de los detenidos y la réplica de arma de fuego secuestrada. Al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó el arma al suelo con la intención de desprenderse de él. Tras el secuestro y las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que se trataba de una réplica de arma de fuego.