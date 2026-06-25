Empujaba una moto robada por las calles de Maipú y fue descubierto por policías que patrullaban la zona

El sospechoso llevaba una moto robada a la par y no pasó desapercibido. Policías lo frenaron y, al verificar el rodado, chequearon que tenía pedido de secuestro.

Un hombre de 36 años fue detenido este miércoles empujando una moto robada en Maipú. Durante un control de rutina, descubrieron que el vehículo en el que se movilizaba rodado tenía un pedido de secuestro vigente por un robo agravado.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 12.50 sobre calle Lamadrid Norte, entre Las Gatas y Acceso Este, en el distrito maipucino de Rodeo del Medio.

En ese lugar, policias del Grupo Operativo Maipú observaron a un sujeto que trasladaba a pie una motocicleta Corven 110cc negra, situación que motivó un control de rutina.

Tenía pedido de secuestro Al ser identificado, el hombre comenzó a responder con evasivas cuando los uniformados le solicitaron la documentación del rodado.

Frente a esa situación, los efectivos verificaron la numeración del motor y del chasis, constatando que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado, denunciada a través de la Oficina Fiscal Virtual el 5 de marzo de este año.