Tenía pedido de captura, intentó huir de un control y lo detuvieron

El hombre tenía pedido de captura desde enero e intentó evadir un control policial al bajarse de un auto, pero fue detenido luego de una persecución.

Durante la mañana del día sábado, un hombre con pedido de captura vigente fue detenido luego de intentar escapar de un control policial. El sospechoso fue perseguido y aprehendido por los efectivos en las cercanías del barrio La Merced, en Maipú.

Según informaron, efectivos de la UCAR (Unidad Ciclista de Acción Rápida) de la Subcomisaría Tropero Sosa realizaban controles preventivos con equipos biométricos e intentaban identificar a los ocupantes de un vehículo, cuando uno de los pasajeros descendió y escapó corriendo del lugar.

Tras una persecución, los efectivos lograron darle alcance en el barrio La Merced y, tras constatar su identidad, confirmaron que el sospechoso poseía un pedido de captura vigente desde enero de este año, emitido por la Oficina Fiscal de Las Heras.