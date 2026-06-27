Robó un auto estacionado en Las Heras, se fugó a toda velocidad y cayó tras un operativo cerrojo

El robo de un automóvil terminó con la detención de un ladrón tras un operativo cerrojo la mañana de este viernes en Las Heras. La víctima estacionó en la vía pública y dejó el vehículo en marcha, situación que aprovechó el sospechoso. Tras eso, huyó a toda velocidad, pero cayó mediante un estratégico seguimiento de los policías del departamento.

Habían pasado algunos minutos de las 9.30 cuando una mujer, de 40 años, llegó a bordo de su Renault Clio gris a un comercio de calle Mitre al 400, para hacer unas compras. Por eso, estacionó frente al local, dejando las llaves colocadas en el tambor de arranque y sin medidas de seguridad en las puertas.

Unos cinco minutos más tarde, el dueño del negocio advirtió que un sujeto vestido con campera negra, gorro de lana negro, cuellito camuflado y jean celeste, subió al rodado de la cliente, con claras intenciones de robarlo.

Frente a eso, salió corriendo para tratar de evitar la sustracción del vehículo. No obstante, el sospechoso le dio arranque y escapó a toda velocidad por calle Mitre hacia el norte y luego dobló en dirección al este, por Jacinto Suárez, detallaron los testigos del hecho.

Luego de tomar conocimiento sobre el robo a través de un llamado a la línea de emergencias 911 , se orquestó un operativo cerrojo en ese sector del departamento. Fue así que personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) detectó el auto robado circulando a alta velocidad por el cruce de calles Manuel A. Sáez y Capitán Vázquez .

Fue así que iniciaron un seguimiento del rodado sustraído, dándole alcance en la intersección de calles Capitán Vázquez y Mazotti, en el interior del barrio Cristo Redentor, donde aprehendieron al sindicado autor del robo.

Posteriormente, los policías practicaron un rastrillaje por las inmediaciones del lugar de la detención y dieron con la llave del Renault Clio, la cual fue descartada por el sospechoso antes de ser interceptado por los efectivos.

Finalmente, por orden del ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, el presunto ladrón, individualizado como Luciano Martín Barros (38), quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte a la espera de que se defina su situación procesal.