"Es mi herramienta de trabajo": un hombre denunció que le robaron una camioneta en Guaymallén

El vehículo se encontraba en reparación y fuera de funcionamiento al momento del robo. El sospechoso empujó el auto y luego lo remolcó para escapar.

Un hombre denunció que durante la madrugada de este jueves le robaron su camioneta mientras permanecía en un taller mecánico de San José, en Guaymallén, donde estaba siendo reparada y ni siquiera podía circular por sus propios medios debido a que no tenía la caja de cambios colocada.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en las inmediaciones de calle Aristóbulo del Valle y Matienzo. Según relató el propietario del rodado, la camioneta había sido dejada en el taller para realizar una serie de reparaciones mecánicas y estaba a punto de ser entregada.

"Hoy justamente tenía que retirarla", explicó el propietario a MDZ, quien además señaló que se trata de su herramienta de trabajo y que el robo le generó un importante perjuicio económico.

MDZ Abrió la puerta y empujó el vehículo De acuerdo con los testimonios y las imágenes de seguridad a las que tuvo acceso este medio, el sospechoso llegó hasta el lugar durante la madrugada, se acercó al vehículo y abrió una de las puertas. Debido a que la camioneta no contaba con caja de cambios, no podía avanzar por sus propios medios, por lo que el hombre comenzó a empujarla para moverla del lugar.

Siempre según la reconstrucción realizada a partir de las grabaciones, una vez que logró desplazar el vehículo algunos metros, la camioneta habría sido enganchada a otro automóvil, con el que finalmente fue remolcada y retirada de la zona.