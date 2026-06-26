Ladrones llevaban el botín del robo en un coche de bebé y los vieron por las cámaras: el video de la detención

Las cámaras policiales siguieron en tiempo real los movimientos de los ladrones por Guaymallén. Fueron detenidos por robo y se recuperó lo robado.

El momento en que los ladrones fueron captados por la cámara de seguridad tras el robo.

Dos ladrones fueron detenidos durante la madrugada de este viernes tras el robo a una vivienda en Guaymallén. Ambos escapaban con el botín en un coche de bebé, pero la maniobra fue advertida a través de las cámaras de seguridad policiales, lo que permitió concretar las aprehensiones.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en inmediaciones de Pedro Molina y Doctor Julio Lemos, donde personal del sistema de videovigilancia realizaba tareas de monitoreo preventivo.

A través de las cámaras, los operadores observaron cómo dos hombres trepaban hasta el balcón de una vivienda e ingresaban al inmueble.

El video de la frustrada huida Minutos más tarde, las mismas cámaras registraron a los sospechosos saliendo de la propiedad mientras trasladaban un elemento robado en un coche de bebé.

Frente a esa situación, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se emitió una alerta y se inició el seguimiento de ambos en tiempo real, mientras los móviles policiales se dirigían hacia la zona.