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Ladrones llevaban el botín del robo en un coche de bebé y los vieron por las cámaras: el video de la detención

Las cámaras policiales siguieron en tiempo real los movimientos de los ladrones por Guaymallén. Fueron detenidos por robo y se recuperó lo robado.

El momento en que los ladrones fueron captados por la cámara de seguridad tras el robo.&nbsp;

El momento en que los ladrones fueron captados por la cámara de seguridad tras el robo. 

Dos ladrones fueron detenidos durante la madrugada de este viernes tras el robo a una vivienda en Guaymallén. Ambos escapaban con el botín en un coche de bebé, pero la maniobra fue advertida a través de las cámaras de seguridad policiales, lo que permitió concretar las aprehensiones.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en inmediaciones de Pedro Molina y Doctor Julio Lemos, donde personal del sistema de videovigilancia realizaba tareas de monitoreo preventivo.

A través de las cámaras, los operadores observaron cómo dos hombres trepaban hasta el balcón de una vivienda e ingresaban al inmueble.

El video de la frustrada huida

Minutos más tarde, las mismas cámaras registraron a los sospechosos saliendo de la propiedad mientras trasladaban un elemento robado en un coche de bebé.

Frente a esa situación, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se emitió una alerta y se inició el seguimiento de ambos en tiempo real, mientras los móviles policiales se dirigían hacia la zona.

A partir da la información aportada por los operadores, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó el elemento sustraído y detuvo a ambos involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

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