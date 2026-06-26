Ladrones llevaban el botín del robo en un coche de bebé y los vieron por las cámaras: el video de la detención
Las cámaras policiales siguieron en tiempo real los movimientos de los ladrones por Guaymallén. Fueron detenidos por robo y se recuperó lo robado.
Dos ladrones fueron detenidos durante la madrugada de este viernes tras el robo a una vivienda en Guaymallén. Ambos escapaban con el botín en un coche de bebé, pero la maniobra fue advertida a través de las cámaras de seguridad policiales, lo que permitió concretar las aprehensiones.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche en inmediaciones de Pedro Molina y Doctor Julio Lemos, donde personal del sistema de videovigilancia realizaba tareas de monitoreo preventivo.
A través de las cámaras, los operadores observaron cómo dos hombres trepaban hasta el balcón de una vivienda e ingresaban al inmueble.
El video de la frustrada huida
Minutos más tarde, las mismas cámaras registraron a los sospechosos saliendo de la propiedad mientras trasladaban un elemento robado en un coche de bebé.
Frente a esa situación, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se emitió una alerta y se inició el seguimiento de ambos en tiempo real, mientras los móviles policiales se dirigían hacia la zona.
A partir da la información aportada por los operadores, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo.
Durante el procedimiento, la Policía recuperó el elemento sustraído y detuvo a ambos involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.