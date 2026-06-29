Encontraron a otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La conmoción por la desaparición de cinco pescadores en el Río de la Plata continúa presente con el macabro hallazgo de otro de los tripulantes. Se trata de Carlos Kovach, de 60 años, quien se encontraba embarcado con su hermano Claudio, aún desaparecido. Este es el segundo de los encontrados; días antes se dio con el cuerpo de Sebastián Romegialli.

El cuerpo fue localizado por la policía comunal de Magdalena a la altura de Punta Indio, unos 20 kilómetros adentrado en el agua. Este punto del hallazgo representa una distancia de más de 130 kilómetros desde el puerto de partida original de las víctimas.

Este descubrimiento se suma al del viernes pasado, cuando tripulantes de un buque mercante divisaron en aguas uruguayas el cuerpo de Romegialli, de 50 años, otro de los integrantes del grupo. El cadáver fue extraído por la Armada de la República Oriental del Uruguay a unos 60 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, en el partido de Magdalena, y su identidad fue confirmada por sus familiares el sábado posterior.

Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina, junto a diversas fuerzas de seguridad, Defensa Civil y bomberos voluntarios de múltiples localidades, mantiene activos los rastrillajes por tierra, agua y aire para dar con los tres tripulantes restantes: Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28) y Damián Giubu (42).

Según informaron fuentes policiales, los cinco hombres salieron el domingo para realizar una jornada de pesca de pejerrey a bordo de la lancha deportiva "Chamigo-Ho".

La embarcación zarpó desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con el correr de las horas los tripulantes no regresaron al lugar donde habían dejado estacionados sus vehículos, lo que llevó a sus familiares a presentar una denuncia y activar la búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, la lancha contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares.

Cómo es el operativo de búsqueda

La Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo para intentar localizar a los pescadores desaparecidos. Para ello movilizó un semirrígido, las embarcaciones GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, un avión PA-62 y personal terrestre.

Los rastrillajes se concentran en distintos sectores de la costa y en la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Mientras tanto, los familiares intentaron establecer contacto con los tripulantes mediante la radio VHF, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, y fue caratulada como "averiguación de paradero".