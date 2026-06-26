Hubo pique en El Carrizal: Mendoza reunió a los mejores pescadores del país

Más de un centenar de competidores de siete provincias llegaron a El Carrizal para disputar el Campeonato Nacional Federativo de Pesca Deportiva.

El frío no dio tregua. Antes del amanecer, el movimiento ya era intenso en la costa del dique El Carrizal. Pescadores abrigados de pies a cabeza preparaban cañas, embarcaciones y equipos mientras una tenue bruma cubría el espejo de agua. Luego, decenas de lanchas comenzaron a distribuirse sobre el embalse para dar inicio a una de las competencias más importantes del calendario nacional de pesca deportiva.

Entre el 12 y el 14 de junio, Mendoza fue sede del Campeonato Nacional Federativo 2026, organizado por la Federación Mendocina de Pesca (FeMePe) y fiscalizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento. Durante tres jornadas, casi 130 pescadores provenientes de distintos puntos del país demostraron precisión, estrategia y paciencia en busca del pejerrey.

Pescadores de todo el país se dieron cita en El Carrizal. Foto: gentileza FeMePe. Tres días de competencia y distintas modalidades El certamen se desarrolló en las instalaciones del Club Martín Pescador y estuvo dedicado exclusivamente a la pesca deportiva del pejerrey. Cada jornada presentó un desafío diferente para los competidores. El viernes 12 se pescó bajo la modalidad Pulso; el sábado 13 fue el turno del Balancín, con uso obligatorio de boya; mientras que el domingo 14 el campeonato culminó con la modalidad Libre, permitiendo utilizar de manera combinada las carnadas provistas por la organización: filet de pejerrey, carpa y camarón, detallaron Santiago Rodríguez y German Savoini, presidente y vicepresidente de FeMePe.

Foto: gentileza FeMePe. Los mejores pescadores del país se dieron cita en Mendoza El campeonato reunió a las selecciones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Metropolitana, Salta, Formosa y Mendoza, conformadas por los mejores exponentes de cada provincia en las categorías Mayores, Seniors, Damas y Cadetes.

Más allá de la competencia, el encuentro permitió compartir experiencias entre deportistas de distintas regiones del país y consolidó a El Carrizal como uno de los escenarios más importantes para la pesca deportiva del pejerrey.