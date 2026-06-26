Hubo pique en El Carrizal: Mendoza reunió a los mejores pescadores del país
Más de un centenar de competidores de siete provincias llegaron a El Carrizal para disputar el Campeonato Nacional Federativo de Pesca Deportiva.
El frío no dio tregua. Antes del amanecer, el movimiento ya era intenso en la costa del dique El Carrizal. Pescadores abrigados de pies a cabeza preparaban cañas, embarcaciones y equipos mientras una tenue bruma cubría el espejo de agua. Luego, decenas de lanchas comenzaron a distribuirse sobre el embalse para dar inicio a una de las competencias más importantes del calendario nacional de pesca deportiva.
Entre el 12 y el 14 de junio, Mendoza fue sede del Campeonato Nacional Federativo 2026, organizado por la Federación Mendocina de Pesca (FeMePe) y fiscalizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento. Durante tres jornadas, casi 130 pescadores provenientes de distintos puntos del país demostraron precisión, estrategia y paciencia en busca del pejerrey.
Tres días de competencia y distintas modalidades
El certamen se desarrolló en las instalaciones del Club Martín Pescador y estuvo dedicado exclusivamente a la pesca deportiva del pejerrey. Cada jornada presentó un desafío diferente para los competidores. El viernes 12 se pescó bajo la modalidad Pulso; el sábado 13 fue el turno del Balancín, con uso obligatorio de boya; mientras que el domingo 14 el campeonato culminó con la modalidad Libre, permitiendo utilizar de manera combinada las carnadas provistas por la organización: filet de pejerrey, carpa y camarón, detallaron Santiago Rodríguez y German Savoini, presidente y vicepresidente de FeMePe.
Los mejores pescadores del país se dieron cita en Mendoza
El campeonato reunió a las selecciones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Metropolitana, Salta, Formosa y Mendoza, conformadas por los mejores exponentes de cada provincia en las categorías Mayores, Seniors, Damas y Cadetes.
Más allá de la competencia, el encuentro permitió compartir experiencias entre deportistas de distintas regiones del país y consolidó a El Carrizal como uno de los escenarios más importantes para la pesca deportiva del pejerrey.
Mendoza fue protagonista
La delegación mendocina tuvo una actuación sobresaliente y finalizó segunda en la clasificación general por federaciones, solo por detrás de Córdoba y por delante de Santa Fe. El mayor logro llegó de la mano de la categoría Mayores, que se consagró campeona nacional. En el plano individual, Alejandro D'Elia obtuvo el título de campeón argentino, mientras que Matías Domínguez se quedó con el subcampeonato, demostrando una performance excelente para el equipo local.
Un escenario ideal para la pesca deportiva
El Carrizal volvió a demostrar por qué es uno de los destinos preferidos para la pesca del pejerrey en Argentina. La calidad de su espejo de agua y las condiciones naturales lo convierten en sede habitual de competencias nacionales y en un punto de referencia para los aficionados a esta disciplina.
Quienes deseen iniciarse en la pesca deportiva pueden conocer el calendario anual de torneos y actividades a través de la página de Facebook de la Federación Mendocina de Pesca, donde se publican las fechas de las competencias abiertas a nuevos participantes.
El esfuerzo detrás de la organización
Desde la Federación Mendocina de Pesca destacaron el compromiso de quienes hicieron posible el campeonato y remarcaron un aspecto que suele pasar desapercibido. "La excelente organización estuvo a la altura de un evento de esta magnitud. Fue posible gracias al esfuerzo puramente propio de cada pescador, quienes costearon la totalidad de sus gastos", señaló Germán Savoini.
El dirigente sostuvo que la realización de este tipo de competencias demuestra el potencial que tiene Mendoza para seguir posicionándose como sede de grandes eventos de pesca deportiva y consideró que un mayor acompañamiento institucional sería clave para fortalecer la actividad y facilitar la participación de los representantes mendocinos en torneos nacionales que se disputan en otras provincias.