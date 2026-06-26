Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: fútbol, gastronomía, teatro, música y ferias

La Ciudad tendrá una agenda cargada de actividades para disfrutar este fin de semana, con fan fest para ver a la Selección argentina , propuestas gastronómicas, espectáculos familiares, homenajes a Carlos Gardel, teatro, ópera y una feria dedicada al chocolate.

Plaza Seeber, ubicada en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, volverá a ser la sede principal de una jornada futbolera a pura fiesta. Este sábado, desde las 13, habrá música en vivo, experiencias interactivas y artistas itinerantes para palpitar la previa de una nueva presentación de Messi y compañía en el Mundial.

La programación deportiva comenzará a las 18 con la definición del grupo L, con los partidos Croacia vs Ghana y Panamá vs Inglaterra. También se transmitirá el cruce entre Colombia y Portugal. El plato fuerte llegará a las 23, cuando Argentina, ya clasificada a los 16avos de final, enfrente a Jordania.

La avenida Corrientes y Cerrito también se sumará al clima mundialista con una pantalla gigante para ver Argentina vs Jordania este sábado a las 23.

Más de 40 locales gastronómicos acompañarán la jornada con descuentos especiales. Antes del partido de la Selección, también se podrá ver Colombia vs Portugal, encuentro que definirá al líder del grupo K. Para facilitar el regreso, las líneas B y D del subte extenderán su horario. Además, se reforzará la frecuencia de colectivos y taxis.

Arena Sur Fan Fest: fútbol en Nueva Pompeya

El sur de la Ciudad también tendrá su espacio para alentar. La Arena Sur Fan Fest, en Av. Sáenz 459, abrirá sus puertas con pantalla gigante y sonido envolvente para ver a la Scaloneta.

Los hinchas podrán acompañar el partido con gastronomía y bebidas hasta el pitazo final. Este sábado a las 23 se transmitirá Argentina vs Jordania, el último encuentro de la fase de grupos. Antes, se podrán ver Panamá vs Inglaterra y Colombia vs Portugal.

Cafecito BA llega a Barrancas de Belgrano

Barrancas de Belgrano recibirá una nueva edición barrial de Cafecito BA, una propuesta que combina café de especialidad, gastronomía y música al aire libre. El encuentro se realizará en la Glorieta, en 11 de Septiembre y Echeverría, el sábado y el domingo de 10 a 18. Habrá shows en vivo, cine al aire libre, literatura, juegos para chicos y diez puestos de cafeterías de la Ciudad.

Manuelita llega al Teatro Regio

Desde este sábado, el Teatro Regio, ubicado en Av. Córdoba 6056, presentará Manuelita, mi casa es el mundo, una versión contemporánea del clásico de María Elena Walsh.

La obra sigue a la tortuga desde su nacimiento en Pehuajó hasta su viaje en barco hacia Turkestán, con pasos por Mar del Plata, la selva amazónica, el Bosque de Mischiffin y París. Las funciones serán los sábados y domingos a las 15. Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar.

Chorifest vuelve al Hipódromo de Palermo

El choripán tendrá su propia celebración este fin de semana con una nueva edición de Chorifest, la feria gastronómica dedicada al sánguche argentino.

La propuesta reunirá 35 puestos con más de cien variedades, desde versiones tradicionales hasta choris de autor, con distintas carnes, panes y aderezos. También habrá vinos, cervezas artesanales, postres y opciones veganas y sin TACC. El evento se realizará en el Hipódromo de Palermo, en Av. Del Libertador y Av. Dorrego, el sábado y el domingo de 12 a 20.

Circo y artes marciales en la Usina del Arte

La Usina del Arte, en Caffarena 1, presentará El camino de Wan Tan, de Shambala Circo. El espectáculo combina técnicas de circo, artes marciales tradicionales y personajes inspirados en el mundo oriental. La función será este domingo a las 17 y está pensada para disfrutar en familia.

Homenajes a Carlos Gardel

A 91 años de la muerte de Carlos Gardel, la Ciudad tendrá distintos homenajes al Zorzal Criollo. La Orquesta del Tango de la Ciudad ofrecerá un concierto especial en el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en Av. Triunvirato 4444. El espectáculo será este viernes a las 20 e incluirá canciones como Volver, Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras, Sus ojos se cerraron y Soledad.

Además, este sábado a las 16, el Anfiteatro del Parque Centenario, en Av. Lillo y Leopoldo Marechal, será escenario de otro homenaje a Gardel. Participarán los cantantes Jesús Hidalgo, Alfredo Pittis y Esteban Riera, acompañados por un cuarteto integrado por Federico Pereiro en bandoneón, Érica Di Salvo en violín, Shino Ohnaga en piano y Martín Wainer en contrabajo.

Títeres para toda la familia en el Teatro Sarmiento

Este fin de semana se estrena en el Teatro Sarmiento, ubicado en Av. Sarmiento 2715, Remigio Verdiales, un carpincho. La obra cuenta la historia de un carpincho tranquilo, amante de los matecitos y el silencio, cuya rutina en el humedal se ve alterada por ruidos extraños y por el descenso del nivel del agua.

La propuesta está dirigida a toda la familia y es interpretada por el Grupo de Titiriteros del San Martín. Las funciones serán los sábados y domingos a las 15. Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar.

La Rural recibe una feria dedicada al chocolate

Más de 120 expositores, entre chocolateros, emprendimientos y fabricantes del país e internacionales, participarán de una feria dedicada al chocolate en La Rural, en Av. Santa Fe 4201. Habrá tabletas, bombones, trufas, cookies, alfajores, pastelería artesanal y chocolate caliente. El evento se realizará el sábado y el domingo de 10.30 a 19. Las entradas están disponibles en laruralticket.com.ar.

Ópera en el Teatro Colón

El Teatro Colón, ubicado en Cerrito 628, presenta I Capuleti e i Montecchi, la tragedia de Vincenzo Bellini sobre el drama de dos jóvenes amantes pertenecientes a familias rivales. La obra tendrá funciones hasta el 1° de julio. Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar.