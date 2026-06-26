Buenos Aires frente al desafío del siglo XXI

Las ciudades que entendieron eso lideraron su tiempo. Las que no, simplemente administraron un mundo diseñado por otros.

Creo que estamos entrando en una nueva etapa de la historia.

Durante siglos, el poder estuvo determinado por la tierra. Después por el carbón, el acero y el petróleo. Hoy empieza a definirse por la capacidad de producir conocimiento, desarrollar inteligencia artificial, diseñar chips, procesar datos y construir la infraestructura tecnológica del futuro.

Algunos empiezan a llamar a esta nueva etapa la Pax Silica.

Así como la Pax Romana definió un orden basado en el poder de Roma y la Pax Americana consolidó el liderazgo de Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, la Pax Silica describe un nuevo orden global en el que el silicio, la inteligencia artificial, la computación y la tecnología pasan a ser los principales factores de poder.

Ya no alcanza con tener recursos naturales. El valor estratégico también está en los algoritmos, la capacidad de cómputo, los centros de datos, los semiconductores y el talento capaz de crear las tecnologías que definirán las próximas décadas.

Al mismo tiempo, las tierras raras, el litio y otros minerales críticos vuelven a ocupar un lugar central. Son la materia prima de las baterías, de la electrónica avanzada, de los chips y de las tecnologías que están rediseñando el mundo conocido. La geopolítica del siglo XXI se escribirá tanto con inteligencia como con esos recursos estratégicos.

En ese mundo, las ciudades ya no competirán solamente por tener mejores avenidas o edificios más altos.

Competirán por atraer talento, innovación, inversión y tecnología.

La pregunta ya no será quién tiene más recursos.

La pregunta será quién crea mejores condiciones para que las ideas se transformen en empresas, empleo y prosperidad.

Buenos Aires tiene una oportunidad extraordinaria.

Cuenta con universidades de excelencia, emprendedores reconocidos internacionalmente, una comunidad tecnológica vibrante y una calidad de vida que la convierte en una de las ciudades más atractivas de América Latina.

Pero las ventajas naturales ya no alcanzan.

Las ciudades que lideren este siglo serán aquellas que tomen decisiones estratégicas antes que las demás.

Por eso creo que Buenos Aires debe proponerse un objetivo ambicioso: convertirse en el gran hub tecnológico del Cono Sur.

Eso exige pensar diferente.

Un Estado completamente digital.

Regulaciones simples y previsibles.

Silencio administrativo positivo.

Una legislación preparada para la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y las nuevas formas de organización empresarial.

Un sistema que premie la innovación en lugar de frenarla.

Y una administración pública que entienda que cada trámite innecesario es tiempo, inversión y oportunidades que se pierden.

El siglo XXI ya empezó.

La discusión ya no es cómo administrar mejor una ciudad.

La verdadera discusión es qué lugar queremos ocupar en el nuevo mapa del poder económico mundial.

Buenos Aires tiene todo para liderar.

Tiene talento.

Tiene creatividad.

Tiene capital humano.

Lo único que necesita es una visión acorde al tiempo que estamos viviendo.

No se trata de construir la ciudad del mañana.

Se trata de entender que el mañana ya llegó.

Y decidir si queremos ser protagonistas de esta nueva era o espectadores del futuro que otros construirán.