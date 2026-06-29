Delincuentes irrumpieron en un comercio deportivo y escaparon con dinero y equipos

Los delincuentes forzaron el ingreso al local durante la madrugada y sustrajeron un televisor, herramientas, un celular, dinero en efectivo y otros elementos.

Los delincuentes ingresaron al comercio deportivo, sustrajeron efectivo, elementos de valor y se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos. Imagen ilustrativa / Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un insolito robo se registro durante la madrugada en Maipú luego de que delincuentes ingresaran a un comercio de ropa deportiva y escaparan con dinero en efectivo y diversos elementos de valor. Tras realizar el robo, los sospechosos escaparon del lugar

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en un local situado sobre calle Palma al 1400, donde los autores violentaron la puerta de ingreso para acceder al interior del establecimiento.

Robaron y se dieron a la fuga El robo fue descubierto luego de que la empresa de monitoreo activara la alarma del comercio, lo que permitió advertir que se había producido un ilícito.

Tras ingresar al local comercial, los delincuentes sustrajeron un televisor, un parlante, herramientas, un teléfono celular, sillas plegables y dinero en efectivo.