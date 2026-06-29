Delincuentes irrumpieron en un comercio deportivo y escaparon con dinero y equipos
Los delincuentes forzaron el ingreso al local durante la madrugada y sustrajeron un televisor, herramientas, un celular, dinero en efectivo y otros elementos.
Un insolito robo se registro durante la madrugada en Maipú luego de que delincuentes ingresaran a un comercio de ropa deportiva y escaparan con dinero en efectivo y diversos elementos de valor. Tras realizar el robo, los sospechosos escaparon del lugar
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en un local situado sobre calle Palma al 1400, donde los autores violentaron la puerta de ingreso para acceder al interior del establecimiento.
Robaron y se dieron a la fuga
El robo fue descubierto luego de que la empresa de monitoreo activara la alarma del comercio, lo que permitió advertir que se había producido un ilícito.
Tras ingresar al local comercial, los delincuentes sustrajeron un televisor, un parlante, herramientas, un teléfono celular, sillas plegables y dinero en efectivo.
La denuncia quedó radicada en la Oficina Fiscal Maipú, que dispuso las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables del robo.