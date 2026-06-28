Robó una camioneta en Godoy Cruz, pero lo capturaron en Las Heras

Un hombre de 35 años robó una camioneta en Godoy Cruz y, tras una persecución por diferentes departamentos, la policía lo atrapó en Las Heras.

El robo se dio en Godoy Cruz, pero el ladrón fue detenido en Las Heras. Imagen ilustrativa.

Durante la noche del sábado, un hombre de 35 años robó una camioneta que se encontraba estacionada con las llaves puestas en Godoy Cruz y escapó, pero fue detenido en Las Heras luego de una persecución que atravesó parte del Gran Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del vehículo se comunicó con el 911 para informar el robo de la camioneta, la cual se encontraba estacionada y con las llaves puestas, algo que aprovechó el ladrón en un momento de distracción para escapar con el rodado.

Sin embargo, con la utilización del sistema de rastreo satelital y el seguimiento de cámaras y móviles, la policía logró ubicar el vehículo y comenzar una persecución, la cual se extendió por Guaymallén y Las Heras, lugar en donde decidió abandonar el vehículo e intentar huir a pie.

El ladrón fue detenido en Las Heras tras robar la camioneta en Godoy Cruz. Ministerio de Seguridad de Mendoza. Rodeado, fue reducido por efectivos y la colaboración de algunos vecinos dentro de una finca en la zona de El Pastal y la Ruta Nacional 40. La camioneta fue recuperada y puesta a disposición de la Justicia.