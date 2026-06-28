Robó una camioneta en Godoy Cruz, pero lo capturaron en Las Heras
Un hombre de 35 años robó una camioneta en Godoy Cruz y, tras una persecución por diferentes departamentos, la policía lo atrapó en Las Heras.
Durante la noche del sábado, un hombre de 35 años robó una camioneta que se encontraba estacionada con las llaves puestas en Godoy Cruz y escapó, pero fue detenido en Las Heras luego de una persecución que atravesó parte del Gran Mendoza.
Según informaron fuentes policiales, el propietario del vehículo se comunicó con el 911 para informar el robo de la camioneta, la cual se encontraba estacionada y con las llaves puestas, algo que aprovechó el ladrón en un momento de distracción para escapar con el rodado.
Sin embargo, con la utilización del sistema de rastreo satelital y el seguimiento de cámaras y móviles, la policía logró ubicar el vehículo y comenzar una persecución, la cual se extendió por Guaymallén y Las Heras, lugar en donde decidió abandonar el vehículo e intentar huir a pie.
Rodeado, fue reducido por efectivos y la colaboración de algunos vecinos dentro de una finca en la zona de El Pastal y la Ruta Nacional 40. La camioneta fue recuperada y puesta a disposición de la Justicia.
El viernes por la mañana, la policía también detuvo en Las Heras a un hombre que robó un auto en marcha tras realizar un operativo cerrojo en una hecho similar al transcurrido este sábado.