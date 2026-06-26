Godoy Cruz prepara una profunda renovación: un central al caer, varias salidas y refuerzos en carpeta

Godoy Cruz negocia el regreso de Diego Viera, define varias salidas y busca sumar un central y tres volantes para el nuevo plantel.

Godoy Cruz comenzó a delinear el plantel con el que afrontará la segunda parte de la temporada y el mercado de pases promete ser muy movido. La dirigencia trabaja en varios frentes con el objetivo de reforzar el equipo de Pablo De Muner, mientras también define la salida de varios futbolistas que no continuarán en el club.

Uno de los nombres que más expectativas genera es el de Diego Viera. El defensor paraguayo mantiene negociaciones para regresar al Tomba y su intención es volver a Mendoza. Sin embargo, la operación no está cerrada, ya que Sportivo Luqueño le presentó una importante oferta para que continúe su carrera en Paraguay.

Mientras las conversaciones avanzan, en el club ya tomaron una decisión respecto a la defensa. Matías Fúnez no será tenido en cuenta y deberá buscar un nuevo destino, por lo que la llegada de Viera aparece como una de las prioridades del mercado.

Godoy Cruz prepara la renovación con salidas y refuerzos Tomás Pozzo seguirá su carrera en Colombia. En la mitad de la cancha también habrá modificaciones. Tomás Pozzo continuará su carrera fuera de Mendoza y todo indica que su futuro estaría en el fútbol colombiano. A su vez, Matías Ramírez tampoco seguirá vistiendo la camiseta del Expreso.

Ante esas bajas, la dirigencia pretende el regreso de Valentín Burgoa, quien viene de jugar a préstamo en Orense de Ecuador. El club ecuatoriano busca retener al volante, aunque en Godoy Cruz consideran que puede ser una pieza importante para la próxima temporada y harán valer su regreso.