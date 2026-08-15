Tremendo recibimiento para Godoy Cruz en su estadio ante Maipú
Los hinchas del Expreso desplegaron un gran recibimiento para darle la bienvenida al equipo. Luces de colores, papelitos y mucho color para saludar a sus jugadores.
Los hinchas del Expreso recibieron con mucho color a sus jugadores. Papelitos, luces de colores y un aliento ensordecedor para recibir a los dirigidos por Pablo De Muner, que buscan seguir prendidos en la lucha por clasificar al Reducido por el ascenso.
Desde temprano diferentes lugares del departamento los hinchas se fueron preparando para un partido especial. Por eso el recibimiento no pasó desapercibido.