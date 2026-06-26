Receso para casi todos: solo dos equipos mendocinos jugarán este fin de semana

El fútbol argentino tendrá un fin de semana con escasa actividad para los equipos mendocinos. Mientras la Liga Profesional y la Primera Nacional continúan en receso, únicamente FADEP y San Martín saldrán a la cancha por una nueva fecha del Torneo Federal A .

En la máxima categoría Gimnasia y Esgrima será el primero en salir al ruedo y por la Zona A jugará en el estadio Víctor Legrotaglie ante Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes 24 de julio a las 16.45. Independiente Rivadavia debutará el domingo 26 de julio en condición de visitante, por la Zona B, a las 15 ante Atlético Tucumán.

Godoy Cruz sigue con su preparación para la segunda parte de la Primera Nacional y volverá a competir el sábado 4 de julio , cuando visite desde las 16 a Ciudad Bolívar en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Deportivo Maipú también disfruta del receso en la Primera Nacional y retomará la competencia el domingo 5 de julio , desde las 16.30 , cuando reciba a Agropecuario en calle Vergara.

Deportivo Maipú, será local en la reanudación del torneo de la B Nacional.

El Federal A no conoce de receso

Por el Federal A, la actividad comenzará este sábado a las 11.30, cuando FADEP reciba en su estadio de Russell al líder de la zona, Cipolletti, en un compromiso de gran exigencia para el conjunto mendocino.

El domingo, desde las 15.30, será el turno de Atlético San Martín, que viajará a La Pampa para enfrentar a Costa Brava con la intención de sumar puntos importantes en la lucha por la clasificación.

El único representante mendocino que no tendrá actividad en el Federal A será Huracán Las Heras, que cumplirá con su fecha libre en esta jornada del campeonato.