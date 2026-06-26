Receso para casi todos: solo dos equipos mendocinos jugarán este fin de semana
Los equipos de Mendoza se mantienen en receso. Solo FADEP y San Martín jugarán por una nueva fecha del Federal A.
El fútbol argentino tendrá un fin de semana con escasa actividad para los equipos mendocinos. Mientras la Liga Profesional y la Primera Nacional continúan en receso, únicamente FADEP y San Martín saldrán a la cancha por una nueva fecha del Torneo Federal A.
Godoy Cruz sigue con su preparación para la segunda parte de la Primera Nacional y volverá a competir el sábado 4 de julio, cuando visite desde las 16 a Ciudad Bolívar en la provincia de Buenos Aires.
En tanto, Deportivo Maipú también disfruta del receso en la Primera Nacional y retomará la competencia el domingo 5 de julio, desde las 16.30, cuando reciba a Agropecuario en calle Vergara.
Por el Federal A, la actividad comenzará este sábado a las 11.30, cuando FADEP reciba en su estadio de Russell al líder de la zona, Cipolletti, en un compromiso de gran exigencia para el conjunto mendocino.
El domingo, desde las 15.30, será el turno de Atlético San Martín, que viajará a La Pampa para enfrentar a Costa Brava con la intención de sumar puntos importantes en la lucha por la clasificación.
El único representante mendocino que no tendrá actividad en el Federal A será Huracán Las Heras, que cumplirá con su fecha libre en esta jornada del campeonato.